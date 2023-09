La date limite est le 1er octobre pour que les résidents de Lockport inspectent les conduites d’eau – Shaw Local

Lockport — La ville de Lockport a envoyé une demande aux résidents et aux propriétaires d’entreprises pour qu’ils effectuent des enquêtes sur les matériaux des conduites d’eau sur leur propre propriété d’ici le 1er octobre dans le cadre des efforts de la ville pour se conformer au mandat de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois visant à encourager la remplacement des tuyaux en plomb.

La loi de l’Illinois sur le remplacement et la notification des conduites de service en plomb est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et oblige les municipalités de l’État à remplacer les conduites d’eau potable en plomb. Dans un premier temps, les municipalités et les services des eaux doivent créer un inventaire des conduites de service dans leurs communautés afin de pouvoir prioriser les projets et commencer à établir des budgets pour les remplacements.

Pour ce faire, Lockport a réalisé une enquête sur ses site web et envoyé des informations par courrier aux résidents début septembre avec des instructions sur la façon de trouver leur conduite d’eau entrant dans le bâtiment et sur la manière d’identifier le matériau du tuyau à l’aide d’aimants et d’indices visuels.

Les résidents sont invités à identifier les matériaux de leurs canalisations via l’enquête en ligne avant le 1er octobre afin que la ville puisse commencer à élaborer sa stratégie de remplacement des canalisations.

« Les tuyaux en plomb et les soudures au plomb ont été pratiquement abandonnés en 1986, donc même si nous souhaitons que tout le monde remplisse le questionnaire, si vous avez une maison construite après 1986, il y a peu de chances que vous ayez des tuyaux en plomb », a déclaré Lockport. » a déclaré le directeur des travaux publics et de l’ingénierie, Brent Cann. « Les bâtiments construits avant 1986 sont plus susceptibles d’avoir besoin d’être remplacés. »

Bien que l’enquête ait été adressée à tout le monde, a déclaré Cann, il n’y a que quelques domaines dans lesquels l’administration est incertaine quant aux matériaux des canalisations.

« Nous avons déjà remplacé des conduites d’eau principales dans les zones touchées, il n’y a donc qu’environ 500 maisons qui sont totalement portées disparues », a déclaré Cann.

Une fois que la ville aura déterminé où le remplacement des canalisations est nécessaire, elle commencera à planifier les travaux de construction.

Cann a déclaré que la ville travaillait déjà à budgétiser le plan pour 2024, bien que l’ampleur des travaux dépende de la disponibilité de subventions.

« L’État dispose d’un programme de subventions pour les remplacements, et nous sommes sur une liste pour recevoir des fonds dès qu’ils seront disponibles », a déclaré Cann. « On nous a dit qu’avoir cet inventaire de canalisations nous donnerait une meilleure chance d’obtenir ces fonds. »

Si les subventions arrivent d’ici 2023, il est probable que la plupart ou la totalité des travaux de remplacement seront effectués en 2024, a déclaré Cann. Cependant, si le financement n’est pas disponible, les travaux s’étaleront probablement sur deux ou trois ans, la ville redemandant chaque année une subvention pour reporter les coûts.

« Nous ne prévoyons pas que ces travaux auront un impact direct sur les tarifs de l’eau pour le moment », a déclaré Cann.

L’une des préoccupations du programme est la participation du public. Même si la ville couvrira les coûts de remplacement des canalisations, jusqu’à présent, seulement 200 réponses environ ont été envoyées à l’enquête.

« L’EPA n’a pas fourni de directives sur la manière d’amener les gens à se conformer, c’est donc un problème pour obtenir des réponses précises », a déclaré Cann.

Pour encourager la participation, la ville invite toute personne soumettant son sondage à un tirage au sort pour gagner l’un des 10 arbres que la ville plantera gratuitement sur la propriété des résidents. La ville propose également des rendez-vous d’évaluation aux résidents qui ne savent pas exactement ce qu’ils recherchent dans les canalisations.

Un défi supplémentaire pour les travaux est la mise en œuvre effective des remplacements, puisque la loi exige que les conduites menant aux bâtiments individuels soient remplacées en plus des grandes conduites d’eau.

« S’il s’agit d’une maison facile d’accès sans beaucoup d’aménagement paysager ni de terrasse, il sera alors assez facile de remplacer les tuyaux et coûtera environ 10 000 $ », a déclaré Cann. « Malheureusement, tous les logements ne sont pas faciles d’accès, ce qui pourrait faire augmenter les coûts. »

Cann a déclaré que le projet nécessiterait également des travaux internes dans les bâtiments concernés, ce qui pourrait compliquer le processus.

« Si un résident n’est pas disposé à se conformer, l’EPA fournit un document qu’il peut signer indiquant qu’il refuse que les travaux soient effectués sur sa propriété », a déclaré Cann. « Évidemment, nous ne voulons pas que les gens fassent cela, mais c’est une option. »