La date limite d’inscription à la parade de la Saint-Charles et de la Saint-Patrick est prolongée jusqu’au 17 février – Shaw Local

La date limite de candidature pour le défilé de la Saint-Charles Saint-Patrick a été prolongée jusqu’au 17 février. Les entreprises locales, les groupes communautaires et les organisations à but non lucratif sont encouragés à remplir une demande à https://www.stcstpatricksparade.com/paradeapplication.

Selon un communiqué de presse, ceux qui souhaitent participer doivent également obtenir un certificat d’assurance désignant la St. Charles Business Alliance et la ville de St. Charles comme assurés supplémentaires, signer les règles et les consignes de sécurité de la parade de la Saint-Patrick et retourner les documents, ainsi que les frais d’inscription appropriés, au bureau de la Business Alliance au plus tard le 17 février.

Les frais d’inscription sont de 275 $ pour les entreprises et de 25 $ pour les organismes à but non lucratif. Les formulaires peuvent également être envoyés par courriel à info@stcalliance.org.

La St. Charles Business Alliance est également à la recherche de bénévoles communautaires pour aider pendant le défilé. Les possibilités de bénévolat comprennent les meneurs de parade, les maréchaux et les porteurs de bannières. Les descriptions des bénévoles et le lien d’inscription se trouvent à www.stcstpatricksparade.com/volunteer.