la date limite d’imposition du quatrième trimestre est le 17 janvier. Comment éviter les pénalités

L’IRS dit Paiement direct est le moyen “le plus rapide et le plus simple” d’effectuer des paiements, avec des options de planification en ligne avant la date limite du 17 janvier.

Si vous ne retenez pas d’impôt sur votre revenu, vous devez généralement effectuer des paiements quatre fois par an. Sinon, vous pourriez devoir des intérêts et un pénalité de retard de 0,5 % de votre solde impayé par mois ou mois partiel, jusqu’à 25 %.

“C’est là que vous pouvez vous rétablir à la fin de l’année”, a déclaré le planificateur financier agréé John Chichester Jr., fondateur et PDG de Chichester Financial Group à Phoenix.

La date limite pour les paiements d’impôts estimés pour le quatrième trimestre de 2022 est le 17 janvier, qui s’applique aux revenus du travail indépendant, des investissements, du travail dans l’économie des concerts et plus encore.

Si vous n’avez pas payé suffisamment d’impôts en 2022, il est encore temps d’éviter une “facture d’impôt surprise” et de contourner les pénalités supplémentaires, selon le fisc .

Une chose clé à savoir: Chichester a déclaré qu’il existe une «sphère de sécurité» pour éviter les pénalités de sous-paiement pour vos impôts fédéraux annuels.

Vous n’aurez pas à payer de pénalités fédérales si vous avez payé, au cours de 2022 et jusqu’à la date limite du 17 janvier, le moindre de 90 % de vos impôts de 2022 ou 100 % de votre facture de 2021 si votre revenu brut ajusté est de 150 000 $ ou moins. (Optez pour cette dernière stratégie et vous aurez besoin de 110 % de votre facture 2021 si vous gagnez plus de 150 000 $.)

Cependant, la sphère de sécurité n’est pas une garantie que vous ne devrez pas plus d’impôts fédéraux pour 2022, a déclaré Chichester. Il exhorte les clients à mettre de côté au moins 20% de leurs revenus pour couvrir les impôts fédéraux, plus un pourcentage plus faible pour les impôts de l’État, selon leur lieu de résidence.