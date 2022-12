La date limite d’identification réelle pour les voyageurs nationaux est prolongée. Encore.

Le Real ID Act de 2005, qui oblige les voyageurs américains à être munis de plus qu’un permis de conduire standard pour embarquer sur un vol intérieur, devait entrer en vigueur le 3 mai 2023. Mais lundi, après quelque 15 ans de retards, le Département of Homeland Security a repoussé le délai d’exécution de 24 mois supplémentaires. Les voyageurs ont désormais jusqu’au 7 mai 2025 pour mettre à jour leurs documents.

Le Real ID Act est un post-septembre. 11 loi qui oblige les voyageurs américains voyageant aux États-Unis à montrer aux agents de la Transportation Security Administration soit un permis de conduire à sécurité renforcée, soit une autre forme d’identification approuvée par la TSA comme un passeport. Lorsque la loi entrera en vigueur, un permis de conduire d’État qui ne contient pas de sceau d’identification réelle ne sera plus accepté aux points de contrôle de sécurité des aéroports à travers le pays.

Le Congrès a adopté le Real ID Act après avoir constaté que presque tous les pirates de l’air qui sont montés à bord d’avions commerciaux le 11 septembre 2001 étaient munis de permis de conduire américains et de cartes d’identité d’État, et que la plupart de ces documents avaient été obtenus frauduleusement. La loi, qui fixe des normes minimales pour les permis de conduire et d’autres types de cartes d’identité, devait initialement entrer en vigueur en 2008. Elle a été prolongée à plusieurs reprises, dont deux fois pendant la pandémie de Covid-19.

Le déploiement le plus récent a été marqué par la confusion. Alors que les cartes d’identité réelles montrent que le demandeur a été examiné et approuvé selon les normes fédérales, les cartes sont délivrées par des États individuels, des territoires américains (à l’exception des Samoa américaines, qui sont en cours d’examen) et du district de Columbia. Les processus de demande varient d’un État à l’autre, et l’apparence physique de la carte varie également : les vraies cartes d’identité sont marquées d’une étoile, mais leur placement est incohérent.