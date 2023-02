La date limite des élections de Stormont repoussée de 12 mois dans l’espoir d’un accord sur le Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Le gouvernement de Rishi Sunak a repoussé d’un an la date limite pour convoquer de nouvelles élections à l’Assemblée en Irlande du Nord.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a déclaré que les partis locaux avaient désormais jusqu’au 18 janvier 2024 pour former un exécutif ministériel à Stormont.

Si ce délai est dépassé, le gouvernement serait légalement tenu d’organiser un sondage instantané dans les 12 semaines suivantes.

Le DUP a effondré l’exécutif décentralisé l’année dernière pour protester contre le protocole d’Irlande du Nord du Brexit, et a clairement indiqué qu’il ne lèverait pas son blocage sur le partage du pouvoir tant que des changements radicaux ne seraient pas apportés aux accords commerciaux.

L’UE et le Royaume-Uni sont engagés dans des négociations intensives au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles un accord est sur les cartes pour réduire la bureaucratie sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Cependant, un accord sur le protocole ne conduirait pas nécessairement au retour du partage du pouvoir, car le DUP a insisté sur le fait que tout accord qui pourrait émerger doit satisfaire à ses tests sur le commerce, la souveraineté et la responsabilité s’il doit accepter de réintégrer Stormont.

Avec le vide du partage du pouvoir qui s’est poursuivi après l’élection de l’Assemblée en mai dernier, plusieurs dates limites pour la convocation d’une autre élection se sont écoulées.

Le dernier étant passé le 19 janvier, le gouvernement avait la responsabilité de convoquer un scrutin dans un délai de 12 semaines. Ce devoir va maintenant disparaître après le déménagement de M. Heaton-Harris.

Le ministre du cabinet va maintenant déposer un projet de loi au parlement – ​​le projet de loi sur l’Irlande du Nord (formation de l’exécutif) – pour prolonger le délai.

“Après avoir parlé à des représentants politiques, des entreprises et des communautés d’Irlande du Nord, j’ai conclu qu’une autre élection en ce moment n’est pas la meilleure ligne de conduite pour faciliter la restauration de l’exécutif”, a-t-il déclaré.

Le dirigeant unioniste d’Ulster, Doug Beattie, a déclaré que repousser les élections à l’Assemblée de Stormont donnerait du temps et de l’espace pour les négociations sur le protocole et la restauration de l’Assemblée.

Il a déclaré: «Nous pouvons aller de l’avant avec un sens du but. On a l’impression que si nous avions des élections, cela n’apporterait absolument rien. Nous savons maintenant que nous avons le temps et l’espace nécessaires pour trouver une meilleure solution. »

Le chef du SDLP Stormont, Matthew O’Toole, a déclaré: «Il y a eu une élection en mai dernier. Les gens retournaient des partis pour former un exécutif. Cela doit arriver maintenant.

«Nous avons un processus entre le Royaume-Uni et l’UE qui semble sur le point de conduire à un ensemble de solutions en termes de lissage de la circulation des marchandises. C’est une bonne chose qu’au milieu de cela, nous n’allons pas avoir une autre élection à l’Assemblée.

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson, refuse de rétablir le partage du pouvoir (fil de sonorisation)

M. Heaton-Harris tiendra une table ronde avec les dirigeants de Stormont plus tard jeudi pour discuter de cette décision. Mercredi, il a rencontré le négociateur en chef de l’UE sur le protocole, Maros Sefcovic, à Bruxelles.

“J’ai réitéré que le gouvernement britannique travaillait dur pour résoudre les problèmes causés par le protocole d’Irlande du Nord, et le désir de voir une solution convenue avec l’UE”, a déclaré M. Heaton-Harris. J’ai été clair que cette extension n’influence pas les discussions sur le protocole.

“J’espère vivement que les parties reconnaîtront l’importance de reprendre le travail, afin qu’un exécutif fonctionnel puisse prendre les mesures nécessaires pour relever les défis auxquels sont confrontés les services publics en Irlande du Nord.”

Les fonctionnaires gèrent actuellement les services publics en Irlande du Nord en l’absence de ministres élus. Ils ont pris les rênes à un moment où Stormont fait face à un dépassement financier s’élevant à des centaines de millions de livres.

Les problèmes financiers de Stormont devraient également figurer de manière significative lors de la réunion de M. Heaton-Harris avec les principaux partis. En l’absence de déconcentration, la responsabilité d’établir un budget pour l’exercice à venir incombe au secrétaire d’Irlande du Nord.

En janvier, les parties ont été invitées à rencontrer le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly et M. Heaton-Harris à Belfast pour discuter de l’impasse du protocole.

Cependant, le Sinn Fein n’a pas participé après que la présidente du parti, Mary Lou McDonald, n’ait pas été invitée, et le SDLP a refusé de participer à la protestation contre l’exclusion de Mme McDonald.

Il est entendu que Mme McDonald a été invitée à la réunion de jeudi avec M. Heaton-Harris.