La date limite de prolongation de l’impôt fédéral est le 16 octobre. Voici 3 choses à savoir

« La meilleure chose que vous puissiez faire pour respecter le délai de prolongation est de vous organiser », a déclaré le planificateur financier agréé Chris Cybulski du Chisholm Trail Financial Group à Austin, au Texas. « Les surligneurs, les étiquettes autocollantes et les dossiers manille sont vos amis. »

Si vous sautez la date limite, vous pourriez voir deux pénalités IRS, selon Kassi Fetters, CFP et propriétaire d’Artica Financial Services à Anchorage, en Alaska.

« C’est une bonne option pour ceux qui ont des déclarations simples, n’ont pas besoin de conseils continus en matière de planification fiscale et pourraient bénéficier financièrement du service gratuit », a déclaré précédemment à CNBC la CFP Judy Brown du groupe SC&H dans la région de Washington et Baltimore. Elle est également expert-comptable.

Mais les travailleurs indépendants, contractuels ou de l’économie des petits boulots peuvent toujours cotiser à une pension d’employé simplifiée, ou SEP, compte de retraite individuel, a-t-il déclaré. « Cela pourrait aider votre plan de retraite et vous donner une belle déduction. »

Vous pouvez établir un SEP IRA jusqu’à la date limite de déclaration de revenus de votre entreprise, y compris les prolongations, selon les leurs.

