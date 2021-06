La date limite de la FAFSA pour l’aide financière des collèges est le 30 juin

La recherche montre que les étudiants issus de milieux à faible revenu, les étudiants de couleur et les étudiants de première génération ont été les plus durement touchés par la pandémie de Covid. Les chiffres de la FAFSA suggèrent que certains de ces futurs étudiants de premier cycle se sont complètement retirés de l’université.

En d’autres termes, vous pouvez toujours compléter un FAFSA maintenant et obtenir une subvention Pell pour la dernière année universitaire. (Les étudiants inquiets pour le prochain trimestre 2021-2022 ont jusqu’au 30 juin 2022 pour postuler, bien qu’il soit préférable de déposer votre demande d’aide le plus tôt possible.)

L’application gratuite pour l’aide fédérale aux étudiants, ou FAFSA, sert de passerelle vers tous les fonds de l’aide fédérale, y compris les prêts, les études et les bourses, qui sont le type d’aide le plus souhaitable.

La pandémie de Covid-19 et le choc économique qui a suivi ont rendu plus difficile pour de nombreux parents et étudiants l’accès à l’université.

Pendant ce temps, les coûts des collèges augmentent.

Les frais de scolarité et les frais plus chambre et pension pour un collège privé de quatre ans s’élevaient en moyenne à 50 770 $ pour l’année scolaire 2020-21; dans les collèges publics de l’État de quatre ans, il était de 22 180 $, selon le College Board, qui suit tendances des prix des collèges et de l’aide aux étudiants.

Pour les familles qui ont déjà déposé le FAFSA mais qui ont depuis subi un choc financier, il est également possible de modifier leur formulaire FAFSA ou de demander une aide supplémentaire au bureau d’aide financière du collège, selon Kalman Chany, consultant en aide financière et auteur de The Princeton. Review’s « Payer pour l’université. »

Les collèges sont probablement réceptifs aux appels, a-t-il déclaré – en particulier maintenant.

