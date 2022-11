La date limite de la chambre de Joliet approche pour l’école de leadership – Shaw Local

La date limite approche pour s’inscrire à l’École de leadership communautaire de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet.

La date limite d’inscription est le 9 décembre pour l’école conçue pour former des leaders communautaires.

Le programme est en place depuis 1977 dans le but “d’engager de futurs mentors et leaders tout en fournissant les outils nécessaires pour devenir plus actifs dans la communauté”, selon une annonce de la chambre avec rappel de la date limite.

L’école fonctionne du 5 janvier au 9 mars. Les cours ont lieu les jeudis de 7 h 30 à 9 h dans divers lieux communautaires. Le coût est de 525 $ pour les membres de la chambre et de 725 $ pour les autres.

Des informations sur l’école et les instructions d’inscription peuvent être trouvé sur le site de la chambre, jolietchamber.com. Les personnes intéressées peuvent également appeler la chambre au 815-727-5371.