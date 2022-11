La date limite de collecte de fonds pour les repas congelés approche pour le projet Ag in the Classroom – Shaw Local

OREGON – Le programme Ag in the Classroom pour les comtés d’Ogle et de Carroll prend des commandes pour deux ensembles de repas congelés dans le cadre d’une collecte de fonds.

Les commandes sont dues le 1er décembre, a déclaré Melinda Colbert, coordinatrice du programme pour l’extension de l’Université de l’Illinois.

Les repas sont proportionnés individuellement. Deux ensembles des 5 repas suivants comprennent : poulet et biscuits, porc effiloché, jambon et pommes de terre, pain de viande avec patates douces et pâté chinois.

Le coût pour les deux ensembles de 5 repas est de 80 $.

Passer des commandes à go.illinois.edu/freezermeals ou contactez l’extension du comté d’Ogle au 815-732-2191.

Les repas seront disponibles pour le ramassage de 15 h à 17 h, le mardi 20 décembre au bureau d’extension de l’Université de l’Illinois, Suite 10, 421 W Pines Road, Oregon.

Agriculture in the Classroom est un programme éducatif à l’échelle de l’État avec des cours offerts de la maternelle à la huitième année. Son objectif est d’aider les étudiants, les enseignants et le public à mieux comprendre le rôle de l’agriculture dans l’économie et la société.