La date limite de candidature pour le défilé de Noël électrique de St. Charles est prolongée – Shaw Local

La St. Charles Business Alliance a prolongé la date limite d’inscription au défilé de Noël électrique de St. Charles 2022, qui aura lieu à 17 h 30 le samedi 26 novembre au centre-ville de St. Charles.

Selon un communiqué de presse, les entreprises, les organisations à but non lucratif et les groupes communautaires qui souhaitent participer au défilé peuvent retourner la demande dûment remplie et les documents au plus tard à 16 heures le 4 novembre.

Toutes les inscriptions doivent inclure chacun des documents suivants :

Un formulaire d’inscription rempli au plus tard le 4 novembre.

Un certificat d’assurance désignant la St. Charles Business Alliance et la ville de St. Charles comme assurés supplémentaires au plus tard le 4 novembre.

Une copie signée des règles et règlements de la parade de Noël électrique au plus tard le 4 novembre.

Des frais d’inscription de 275 $ pour les entreprises ou de 25 $ pour les organisations à but non lucratif sont payables à la St. Charles Business Alliance au plus tard le 4 novembre.

Les candidatures pour le défilé de Noël électrique peuvent être trouvées sur stcholidayhomecoming.com. Tous les documents nécessaires doivent être retournés à la St. Charles Business Alliance au 2 E. Main Street, St. Charles, IL 60174, ou envoyés par courrier électronique à info@stcalliance.org au plus tard le 4 novembre.