La date limite approche pour que Rishi Sunak décide de la loi écossaise sur le genre

La date limite pour que Rishi Sunak décide de bloquer ou non les lois écossaises sur le genre arrivera cette semaine alors qu’il examine les conseils juridiques sur son impact.

Plusieurs rapports ont suggéré que les conseils juridiques que le gouvernement britannique a reçus fourniront au Premier ministre la couverture dont il a besoin pour déclencher l’article 35 de la loi écossaise.

S’il le fait, il deviendra le premier titulaire n ° 10 à utiliser le mécanisme de blocage.

Le Scotland Act, qui a établi un gouvernement et un parlement écossais décentralisés, donne à Westminster quatre semaines pour examiner les projets de loi adoptés par Holyrood qui pourraient avoir un «effet négatif sur le fonctionnement de la loi».

Avec le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse) adopté par les MSP le 22 décembre, la date limite sera atteinte mercredi.

Le projet de loi permettra aux personnes trans d’obtenir un certificat de reconnaissance du genre (GRC) sans avoir besoin d’un diagnostic médical – un processus connu sous le nom d’« auto-identification ».

Cela permettra également aux jeunes de 16 et 17 ans de demander un GRC pour la première fois et réduirait le temps qu’une personne doit vivre dans son sexe acquis avant de pouvoir obtenir le document.

Selon le Financial Times, M. Sunak – qui a déclaré lors d’une visite en Écosse la semaine dernière qu’il était préoccupé par la loi sur le genre – se prépare à empêcher le projet de loi d’entrer dans les textes de loi, une décision devant intervenir dès lundi.

Le journal a rapporté que les conseils juridiques donnés au chef du Parti conservateur indiquent que le projet de loi adopté par Édimbourg « va à l'encontre » de la législation sur l'égalité à l'échelle du Royaume-Uni.





Le rapport du FT décrit le secrétaire écossais Alister Jack comme étant “pleinement favorable” à une intervention du Premier ministre.

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise.

Elle a déclaré que les responsables évaluaient de près l’impact que la loi adoptée par le premier ministre écossais Nicola Sturgeon aurait sur la loi sur l’égalité.

“Nous partageons les préoccupations que d’autres – y compris la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme et le rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles – ont avec le projet de loi, en particulier concernant les questions de sécurité pour les femmes et les enfants”, a déclaré la porte-parole.

«Nous examinons de près ces questions, ainsi que les ramifications de la loi de 2010 sur l’égalité et d’autres lois à l’échelle du Royaume-Uni.

«Nos préoccupations incluent la protection des espaces non mixtes et les freins et contrepoids inclus dans le processus d’obtention d’un certificat légal de reconnaissance du genre.

“Aucune décision finale n’a été prise et nous envisageons nos prochaines étapes.”

Les travaillistes ont également exprimé leurs inquiétudes concernant la législation, le chef du parti faisant référence à la fois à la réduction de l’âge et à l’impact potentiel sur les égalités.

Sir Keir Starmer a déclaré à la BBC qu’il pensait que 16 ans était un âge trop jeune pour que les gens décident de changer légalement de sexe à la naissance.

La baronne Chakrabarti, homologue travailliste, a soutenu les principes du projet de loi, mais a averti que le gouvernement de Westminster “pourrait avoir raison” sur son impact sur la législation à l’échelle du Royaume-Uni.

L’ancien procureur général de l’ombre et ex-directeur du groupe des libertés civiles Liberty a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Bien que je sois sympathique au changement qui est fait pour rendre les droits des personnes trans en Écosse, je pense que nous pourrions avoir un affrontement entre la position dans la législation à l’échelle du Royaume-Uni et la position en Écosse.

Elle a dit que cela “peut signifier – même si je soupçonne des méfaits politiques de la part du gouvernement conservateur et des guerres culturelles – qu’ils ont peut-être raison, on peut au moins soutenir que ce qui s’est passé en Écosse a un impact potentiel sur la législation telle qu’elle fonctionne. à l’échelle du Royaume-Uni ».

Mais le chef du SNP à Westminster, Stephen Flynn, a déclaré que ce serait un « scandale » si Londres choisissait d’intervenir, affirmant que cela reviendrait à ce que le Parlement britannique « outrepasse massivement ».

Pendant ce temps, le Premier ministre serait sur le point d’interdire toute thérapie de conversion cette semaine, choisissant d’aller plus loin que son récent prédécesseur Boris Johnson.

Cette décision est signalée comme une tentative de maintenir les militants pour l’égalité malgré le fait que M. Sunak ait déclaré être sur le point d’intervenir pour bloquer l’auto-identification de genre en Écosse.

M. Johnson a juré d’interdire la thérapie de conversion homosexuelle lorsqu’il était Premier ministre, mais a décidé de ne pas faire de même pour la thérapie de conversion transgenre.

Le Daily Telegraph a déclaré que les ministres sont sur le point d’annoncer qu’ils prévoient de “mettre en œuvre une interdiction totale des deux formes de conversion” et apporteront des modifications juridiques pour faire respecter la position.