La date limite approche pour que les législateurs du Missouri lèvent la barre pour changer la constitution

JEFFERSON CITY, Mo. (AP) – Les législateurs du Missouri n’ont que quelques heures avant leur date limite de fin de session pour adopter une législation qui rendrait plus difficile la modification de la constitution de l’État – un objectif républicain majeur.

La législature dirigée par le GOP fait face à une coupure vendredi à 18 heures pour envoyer des factures au gouverneur républicain Mike Parson.

Les républicains ont déjà adopté plusieurs priorités intéressantes, notamment la budgétisation de 2,8 milliards de dollars pour étendre l’Interstate 70 à trois voies à travers l’État.

Les législateurs ont également voté pour interdire aux mineurs de recevoir des bloqueurs de puberté, des hormones et des chirurgies d’affirmation de genre. S’il est signé par Parson, ce qui est attendu, le projet de loi affecterait également certains adultes. Medicaid ne couvrira aucun soin affirmant le genre dans l’État, et la chirurgie ne sera plus disponible pour les prisonniers et les détenus.

Un autre projet de loi adopté par les législateurs interdirait aux étudiantes-athlètes transgenres de rejoindre des équipes de filles et de femmes de la maternelle au collège, tant dans les écoles publiques que privées. Les écoles qui permettent aux filles et aux femmes transgenres de jouer dans de telles équipes perdraient le financement de l’État.

Les deux propositions entreraient en vigueur le 28 août et expireraient en 2027.

Mais la voie à suivre pour apporter des modifications au processus de pétition d’initiative n’est pas claire; un républicain du Sénat a retardé les travaux dans cette chambre dans ce qu’il dit être un ultime effort pour adopter une législation réduisant les impôts fonciers personnels.

Dans un discours au Sénat, le sénateur républicain Bill Eigel a qualifié sa décision d’empêcher toute législation d’être adoptée à moins que le projet de loi sur la taxe foncière des particuliers ne soit approuvé comme son « moment Dark Vador » en référence à la décision du célèbre personnage fictif de Star Wars de rejoindre les forces du mal. .

« Il y a des moments pour nous tous sur la terre de Dieu où nous affronterons notre propre moment Dark Vador », a déclaré Eigel. « Nous ferons face à ce moment où individuellement, nous devons décider qui nous sommes. »

La chef de la majorité républicaine, Cindy O’Laughlin, a qualifié la tactique de décrochage d’Eigel de « théâtre politique » qui fait partie de ses aspirations au poste de gouverneur de 2024.

« Nous ne courons pas tous pour le poste de gouverneur », a déclaré O’Laughlin.

Le combat signifie que l’objectif républicain de longue date d’élever la barre pour changer la constitution est en danger.

Si elle est approuvée par les législateurs, la proposition permettrait aux électeurs en 2024 de décider s’il faut exiger l’approbation de 57% des électeurs à l’échelle de l’État pour modifier la constitution de l’État. Actuellement, les électeurs peuvent amender la constitution à la majorité simple.

Les démocrates et certains anciens législateurs républicains ont critiqué la proposition comme une tentative de retirer le pouvoir aux électeurs, qui ces dernières années ont bafoué la législature dirigée par les républicains en adoptant des politiques par le biais de mesures de vote.

Les républicains, par exemple, ont ignoré pendant de nombreuses années les appels publics à légaliser la consommation de marijuana à des fins médicales et récréatives. Les électeurs ont finalement contourné les législateurs et inscrit la marijuana dans la constitution, ce qui rend également beaucoup plus difficile pour les législateurs d’annuler immédiatement les politiques approuvées par les électeurs.

Mais les législateurs du GOP ont fait valoir que la légalisation de la marijuana par la constitution par rapport à une loi d’État rend également plus difficile la réponse rapide aux conséquences involontaires potentielles des initiatives de vote.

« Le statut est un bon endroit pour mettre beaucoup de choses, mais je pense que notre constitution est assez sacrée », a déclaré le parrain du projet de loi, le représentant Mike Henderson, un républicain de Bonne Terre, lors du débat à la Chambre cette semaine.

Les législateurs seraient également confrontés à une barre plus élevée pour mettre les amendements constitutionnels proposés sur le bulletin de vote. Actuellement, un vote à la majorité simple de la Chambre et du Sénat est nécessaire pour que les législateurs soumettent les amendements constitutionnels aux électeurs. Selon les nouvelles règles proposées, les législateurs auraient besoin d’un vote d’approbation de 57% dans les deux chambres pour soumettre les amendements aux électeurs.

La proposition n’apporterait aucun changement aux exigences actuelles imposées aux électeurs de proposer des amendements constitutionnels, y compris la collecte des signatures de 8% des électeurs dans cinq des huit districts du Congrès de l’État.

L’ancien président de la Chambre républicaine, Pro Tem Carl Bearden, a déclaré que le processus de pétition d’initiative est censé être un « contrôle » et indépendant de la législature. Il a déclaré que la proposition en suspens « porte directement atteinte aux libertés constitutionnelles des citoyens du Missouri ».

« Ce n’est pas une politique conservatrice », a déclaré Bearden.

D’autres projets de loi adressés au gouverneur incluent une interdiction d’utiliser le téléphone au volant, avec des exceptions pour les appels mains libres et les urgences. La loi devrait entrer en vigueur en 2025. Jusque-là, les violations ne recevront qu’un avertissement.

Les législateurs ont également réussi à étendre les prestations de soins de santé de Medicaid pour les nouvelles mères des deux mois actuels à une année complète après la naissance.

Ballentine d’été, The Associated Press