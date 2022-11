La date limite approche pour les chèques de relance manquants de 1 400 $ et le crédit d’impôt pour enfants

L’avantage d’utiliser GetCTC.org est qu’il offre un processus de dépôt simplifié, selon Roxy Caines, directrice de la campagne de crédit d’impôt sur le revenu au Center on Budget and Policy Priorities.

L’American Rescue Plan Act adopté par le Congrès en 2021 a temporairement rendu crédits d’impôt améliorés disponibles à des millions d’Américains.

Cela comprenait un crédit de remise de récupération qui fournissait un troisième chèque de relance de 1 400 $ par personne.

Il a également rendu les crédits d’impôt existants – les crédits d’impôt pour enfants et les crédits d’impôt sur le revenu du travail – plus généreux.

Le crédit d’impôt pour enfants comprenait jusqu’à 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans et 3 000 $ par enfant âgé de 6 à 17 ans. Jusqu’à la moitié de ces montants étaient payés à l’avance par le biais de paiements mensuels de crédit d’impôt pour enfants. Cependant, pour réclamer les sommes restantes – ou le montant total si une famille n’a pas reçu d’acomptes – elle doit produire une déclaration de revenus fédérale de 2021.

Le crédit d’impôt sur le revenu gagné, qui s’applique aux travailleurs à revenu faible ou moyen, a également été bonifié pour cette année d’imposition. Les travailleurs sans enfants peuvent être admissibles à un maximum de 1 502 $, ce qui augmente jusqu’à 6 728 $ pour les déclarants ayant trois enfants ou plus. Étant donné que l’admissibilité a été élargie pour les travailleurs sans enfants et les seuils d’âge plus jeunes et plus âgés, davantage de travailleurs sont admissibles au crédit au cours de l’année d’imposition 2021.