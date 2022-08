La date limite approche, la Chine rivalise pour bloquer le rapport de l’ONU sur le Xinjiang

GENÈVE (AP) – L’envoyé chinois à l’ONU a déclaré que Pékin restait “fermement opposé” à la publication d’un rapport tant attendu sur le Xinjiang par le bureau de la chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, quelques heures seulement avant la date limite qu’elle s’était imposée pour sa publication. devrait expirer mercredi – son dernier jour de travail.

L’ambassadeur Zhang Jun a déclaré que la Chine avait dit à plusieurs reprises à Bachelet, que la Chine avait accueillie en mai pour un voyage comprenant une visite au Xinjiang, que Pékin ne voulait pas que le rapport soit publié – et a fait écho à une série d’affirmations chinoises selon lesquelles la pression occidentale sur elle était à blâmer. si le rapport sort.

“Nous n’avons pas encore vu ce rapport, mais nous sommes complètement opposés à un tel rapport, nous ne pensons pas qu’il apportera du bien à qui que ce soit”, a déclaré Zhang aux journalistes en dehors du Conseil de sécurité. “Nous avons fait savoir très clairement au haut-commissaire et à plusieurs autres occasions que nous étions fermement opposés à un tel rapport.”

“Nous savons tous si bien que la soi-disant question du Xinjiang est un mensonge complètement fabriqué à partir de motivations politiques, et son but est certainement de saper la stabilité de la Chine et d’entraver le développement de la Chine”, a-t-il ajouté.

Les demandes de Pékin de garder un couvercle sur un rapport ont attisé une lutte acharnée pour l’influence diplomatique avec l’Occident sur les droits des Ouïghours natifs de la région et d’autres groupes ethniques à prédominance musulmane.

Le rapport, qui, selon les diplomates occidentaux et les responsables de l’ONU, était presque prêt depuis des mois, était peu susceptible d’explorer un nouveau terrain significatif au-delà de la série de conclusions de groupes de défense indépendants et de journalistes qui ont documenté les préoccupations concernant les droits de l’homme au Xinjiang pendant des années.

Mais le rapport de Bachelet est accompagné de l’imprimatur des Nations unies et des États membres qui la composent. La préparation de sa sortie a alimenté un débat sur l’influence de la Chine au sein de l’organisme mondial et a incarné le froid diplomatique entre Pékin et l’Occident sur les droits de l’homme, entre autres points sensibles.

Bachelet a déclaré ces derniers mois qu’elle avait reçu des pressions des deux côtés pour publier – ou ne pas publier – le rapport et qu’elle avait résisté à tout, marchant sur une ligne fine tout en notant son expérience des pressions politiques au cours de ses deux mandats à la présidence du Chili.

En juin, Bachelet a déclaré qu’elle ne solliciterait pas un nouveau mandat en tant que chef des droits et a promis que le rapport serait publié avant sa date de sortie, le 31 août. et les gouvernements des deux côtés de la question.

Elle a laissé entendre la semaine dernière que son bureau pourrait manquer son échéance, affirmant qu’il “essayait” de la publier avant sa sortie.

Au cours des cinq dernières années, la campagne de détention massive du gouvernement chinois au Xinjiang a entraîné environ 1 million de Ouïghours et d’autres groupes ethniques dans un réseau de prisons et de camps, que Pékin a appelé des “centres de formation”, mais que d’anciens détenus ont décrit comme des centres de détention brutaux.

Pékin a depuis fermé de nombreux camps, mais des centaines de milliers de personnes continuent de croupir en prison sous des accusations vagues et secrètes.

Lederer a rapporté des Nations Unies.

Jamey Keaten et Edith M. Lederer, Associated Press