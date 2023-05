La date limite approche, Biden et McCarthy se rapprochent d’un accord budgétaire pour lever le plafond de la dette

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

À quelques jours d’une date limite, le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, se rapprochent d’un accord budgétaire de deux ans visant à réduire les déficits fédéraux en échange de la levée du plafond de la dette nationale et de la conjuration d’un défaut de paiement économiquement dévastateur.

Le président démocrate et le président républicain espèrent trouver un compromis budgétaire ce week-end. Les républicains conduisant à des coupes sombres, les deux parties n’ont pas été en mesure de s’entendre sur les niveaux de dépenses pour 2024 et 2025. Tout accord devrait être un compromis politique, avec le soutien des démocrates et des républicains pour faire passer le Congrès divisé.

Mais le flux budgétaire n’est pas le seul obstacle.

Une personne familière avec les pourparlers a déclaré que les deux parties étaient « creusées » sur l’opportunité d’accepter ou non les demandes républicaines d’imposer des exigences de travail plus strictes aux personnes qui reçoivent des bons d’alimentation du gouvernement, une aide en espèces et une aide aux soins de santé, certains des Américains les plus vulnérables. .

Pourtant, Biden et McCarthy ont tous deux exprimé leur optimisme à l’approche du week-end sur le fait que le fossé entre leurs positions pourrait être comblé. Un accord de deux ans augmenterait le plafond de la dette pour cette période, après l’élection présidentielle de 2024.

« Nous savions que ce ne serait pas facile », a déclaré McCarthy, R-Californie, alors qu’il quittait le Capitole pour la soirée de jeudi.

McCarthy a déclaré: « C’est difficile, mais nous travaillons et nous allons continuer à travailler jusqu’à ce que nous ayons terminé. »

Les républicains de la Chambre ont poussé la question au bord du gouffre, affichant une bravade politique risquée en quittant la ville pour les vacances du Memorial Day. Les États-Unis pourraient faire face à un défaut de paiement sans précédent dès le 1er juin, plongeant l’économie mondiale dans le chaos.

Dans des remarques à la Maison Blanche, Biden a déclaré : « Il s’agit de versions concurrentes de l’Amérique. »

« La seule façon d’aller de l’avant est avec un accord bipartite », a déclaré Biden jeudi. « Et je crois que nous parviendrons à un accord qui nous permettra d’aller de l’avant et de protéger les travailleurs américains de ce pays. »

Les législateurs ne devraient provisoirement pas reprendre le travail avant mardi, à deux jours seulement de la date limite de début juin lorsque la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que les États-Unis pourraient commencer à manquer de liquidités pour payer leurs factures et faire face à un défaut de paiement fédéral.

Biden sera également absent ce week-end, partant vendredi pour la retraite présidentielle à Camp David, Maryland, et dimanche pour son domicile à Wilmington, Delaware. Le Sénat est en vacances et le sera jusqu’après le Memorial Day.

Pendant ce temps, l’agence Fitch Ratings a placé le crédit AAA des États-Unis sous « surveillance des notations négatives », avertissant d’une éventuelle dégradation.

Des semaines de négociations entre les républicains et la Maison Blanche n’ont pas abouti à un accord – en partie parce que l’administration Biden a résisté à la négociation avec McCarthy sur la limite de la dette, arguant que la pleine foi et le crédit du pays ne devraient pas être utilisés comme levier pour extraire d’autres priorités partisanes .

La Maison Blanche a proposé de geler les dépenses de 2024 de l’année prochaine aux niveaux actuels et de restreindre les dépenses de 2025, mais le chef républicain a déclaré que cela ne suffisait pas.

« Nous devons dépenser moins que nous avons dépensé l’année dernière. C’est le point de départ », a déclaré McCarthy.

Une idée est de fixer ces chiffres budgétaires principaux, mais d’ajouter ensuite une disposition de « retour en arrière » qui applique les coupes si le Congrès n’est pas en mesure, au cours de son processus annuel d’affectation des crédits, d’atteindre les nouveaux objectifs.

Concernant les exigences de travail pour les bénéficiaires de l’aide, la Maison Blanche résiste particulièrement aux mesures qui plongeraient les Américains dans la pauvreté ou les priveraient de soins de santé, a déclaré la personne proche des pourparlers, qui a obtenu l’anonymat pour décrire les discussions à huis clos.

Sur la demande républicaine d’annuler l’argent pour l’Internal Revenue Service, c’est toujours une « question ouverte » de savoir si les parties feront un compromis en permettant que le financement soit repoussé dans d’autres programmes nationaux, a déclaré la personne.

La pression monte sur McCarthy depuis le flanc droit de la Chambre pour qu’il ne cède à aucun accord, même si cela signifie dépasser la date limite du 1er juin.

« Tenons bon », a déclaré le représentant Chip Roy, R-Texas, membre du Freedom Caucus.

McCarthy a déclaré que Donald Trump, l’ancien président qui se présente à nouveau aux élections, lui a dit: « Assurez-vous d’obtenir un bon accord. »

Le fait de ne pas relever le plafond de la dette de la nation, maintenant à 31 000 milliards de dollars, pour payer les factures américaines déjà encourues risquerait un défaut fédéral potentiellement chaotique. Les retraités anxieux et les groupes de services sociaux font déjà partie de ceux qui élaborent déjà des plans d’urgence par défaut.

Même si les négociateurs concluent un accord dans les prochains jours, McCarthy a promis aux législateurs qu’il respecterait la règle de publier tout projet de loi pendant 72 heures avant de voter – maintenant probablement mardi ou même mercredi. Le Sénat détenu par les démocrates s’est engagé à agir rapidement pour envoyer le paquet au bureau de Biden, juste avant la date limite possible de jeudi prochain.

Dans un développement potentiel, les républicains pourraient assouplir leur demande d’augmenter les dépenses de défense, proposant plutôt de les maintenir aux niveaux proposés par l’administration Biden, selon une autre personne proche des pourparlers.

Les équipes envisagent également une proposition visant à stimuler le développement de la ligne de transmission d’énergie du sénateur John Hickenlooper, D-Colo., Cela faciliterait la construction d’un réseau électrique interrégional, selon une personne familière avec ce projet. Ces deux personnes ont également obtenu l’anonymat pour discuter des négociations privées.

La Maison Blanche a continué à affirmer que les déficits peuvent être réduits en mettant fin aux allégements fiscaux pour les ménages les plus riches et certaines entreprises, mais McCarthy a déclaré qu’il avait déclaré au président dès leur réunion de février que l’augmentation des revenus grâce aux hausses d’impôts n’était pas envisageable.

Alors que Biden a exclu, pour l’instant, d’invoquer le 14e amendement pour augmenter lui-même le plafond de la dette, les démocrates à la Chambre ont annoncé qu’ils avaient tous signé un processus législatif de « décharge » qui forcerait un vote sur le plafond de la dette. Mais ils ont besoin de cinq républicains pour rompre avec leur parti et faire pencher la majorité pour faire avancer le plan.

Ils sont presque certains de récupérer quelque 30 milliards de dollars de fonds COVID-19 non dépensés maintenant que l’urgence pandémique a été officiellement levée.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Chris Megerian, Josh Boak, Zeke Miller et Mary Clare Jalonick ont ​​contribué à ce rapport.