La date finale de Love Island révélée – et ce n’est que dans quelques semaines

CETTE série de Love Island devrait se terminer dans quelques jours, peut révéler The Sun.

Cela signifie que les tourtereaux dont Will Young, 23 ans et Jessie Wynter, 28 ans, ainsi que Lana Jenkins, 26 ans et Ron Hall, 26 ans, n’ont plus longtemps dans la villa du Cap.

Le Soleil peut confirmer que cette deuxième série hivernale de l’émission de rencontres ITV2 est sur la bonne voie pour une durée de huit semaines et se terminera le lundi 13 mars.

Une source a déclaré: «Il y avait des spéculations selon lesquelles la série actuelle pourrait ne durer que six semaines, car c’était le format de la première sortie de Winter Love Island en 2020.

“De même, il a été question l’année dernière que la série estivale pourrait être prolongée car les audiences étaient si impressionnantes grâce à Ekin-Su et Davide.

«Mais les patrons prévoient de s’en tenir à leur horaire habituel de huit semaines et de couronner leurs gagnants le 13 mars.

“Cela ne donne aux Islanders que quatre semaines pour craquer et trouver l’amour.”

Les chiffres d’audience de cette série ont été plus lents à s’enflammer, mais le drame récent dans la villa a vu les cotes d’écoute monter en flèche.

Environ 1,5 million de téléspectateurs se connectent chaque nuit, et beaucoup d’autres se rattrapent le lendemain.

Cela signifie que chaque épisode attire environ 3 millions de téléspectateurs chaque nuit.

Les patrons de Love Island ont également lancé un nombre record de bombes dans la villa – accélérant l’action.

Les téléspectateurs sont des patrons passionnés qui incluent des défis préférés comme Mean Tweets, Movie Night et Snog, Marry, Pie avant que l’action ne devienne schmaltzy avec Meet The Parents et Prom Night.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX.

Le drame récent dans la villa a vu les chiffres d’audience monter en flèche[/caption]