La date finale de Love Island révélée – et ce n’est que dans quelques JOURS

La date finale de LOVE Island a été révélée – et les fans n’ont pas longtemps à attendre.

Les téléspectateurs découvriront le roi et la reine de la villa le lundi 23, laissant un peu moins de deux semaines de drame à la villa.

Érotème

La finale de Love Island est dans quelques jours[/caption]

Érotème

Mais il pourrait y avoir de nombreux rebondissements à venir encore[/caption]

Jake et Liberty ont été les premiers pour le prix de 50 000 £ dès le début de la série et leurs chances n’auront été augmentées que par la séparation de choc de Liam et Millie après Casa Amor.

Cependant, il y aura sans aucun doute de nombreux rebondissements avant que les téléspectateurs votent pour leur couple préféré.

Les gagnants les plus récents de Love Island étaient Finn Tapp et Paige Turley, qui ont terminé premier du tout premier hiver Love Island.





Auparavant, Amber Gill et Greg O’Shea avaient remporté le prix à l’été 2019.

Et leur victoire rappelle que tout peut arriver car l’Irlandais Greg était arrivé très tardivement et pourtant s’est imposé.

Ce n’était pas un moment heureux, car le couple s’est séparé peu de temps après le spectacle.

