La date finale de Love Island confirmée alors que le présentateur d’After Sun la laisse accidentellement passer en direct

La date finale de THE Love Island a été confirmée après qu’un présentateur d’After Sun l’ait laissé filer en direct dans l’émission.

Au cours de l’épisode de dimanche soir de Love Island After Sun, Indiyah Polack et Sam Thompson ont rejoint l’hôte Maya Jama pour discuter des derniers événements de la villa.

Rex

Érotème

Il parlait de la bombe Ella B quand il a révélé la date[/caption] Érotème

Ella T a été laissée en larmes lors de l’émission d’hier soir[/caption]

Parlant du drame entourant la bombe Ella Barnes et les insulaires d’origine Ella Thomas et Tyrique Hyde, Sam a déclaré que c’était difficile pour Ella B car elle n’avait que deux semaines et demie avant la finale.

Si Sam a raison, cela signifie que la finale aura lieu pendant la semaine du 31 juillet.

Ella T a été laissée en larmes lors de l’épisode principal d’hier soir alors que sa relation avec Tyrique ne tient qu’à un fil.

Quand Ella B est arrivée à la villa, elle a dit à tout le monde qu’elle avait une histoire avec Tyrique – et qu’elle voulait le voler à Ella T.

Et son arrivée a certainement causé quelques problèmes.

Ce soir, Ella T a dit à Tyrique: « Alors j’ai parlé à Ella aujourd’hui, tu m’as dit que tu n’étais pas dessus mais elle m’a dit que tu flirtais. »

Ses mots n’ont pas plu à Tyrique et il a répondu: «Elle sait ce qu’elle fait, pourquoi ne me parlerais-tu pas après.

« Alors tu ne me fais plus confiance maintenant ? »

Ella, fatiguée, a répondu : « Depuis qu’elle est arrivée, vous chantez ses louanges.

« Je ne t’ai rien fait, peux-tu te calmer, j’essaie juste d’avoir une conversation. »

Ella a fondu en larmes en expliquant la situation à son copain Whitney.