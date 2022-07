La date exacte du Met Office indique que la chaleur reviendra avec un 31C brûlant après les orages

BRITS pourrait à nouveau profiter du soleil ce week-end alors que les prévisionnistes du Met Office prédisent des sommets de 31 ° C dimanche.

La vague de chaleur de cette semaine a vu des milliers de personnes affluer vers les plages et les parcs à travers le pays pour profiter de la journée la plus chaude jamais enregistrée en Grande-Bretagne.

Des enfants ont joué dans le sable sur la plage de Morpeth, Northumberland, hier Crédit : NNP

Les Britanniques ont afflué sur les plages à travers le pays, même lorsque les températures ont chuté Crédit : PA

Mardi, les visiteurs ont afflué à Durdle Door dans le Dorset pour profiter du soleil Crédit : ©Graham Hunt

Les températures ont ensuite chuté hier, le Met Office avertissant des orages, des éclairs et des averses.

Mais la période d’humidité ne durera pas longtemps, car le week-end apportera une autre torride de 30 ° C au sud-est.

Les prévisions sur 10 jours du Met Office prévoient des tempêtes par endroits vendredi, avant que de l’air plus chaud n’arrive samedi et dimanche.

Des sommets de 31 ° C sont attendus dans le sud-est d’ici dimanche, alors que le week-end se termine sur un sommet ensoleillé.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: “Il y a un risque d’orages vendredi – puis l’air chaud est rentré dans certaines parties de l’Angleterre et du Pays de Galles samedi et dimanche.

“Ainsi, les températures pourraient remonter jusqu’aux 20 degrés, voire les 30 degrés les plus bas dans l’East Anglia dimanche.

“Mais ça va être tout un contraste, avec des conditions beaucoup plus fraîches plus au nord et dans le nord-ouest.”

Dans l’ouest de l’Écosse, des sommets de 17 ° C sont prévus, alors qu’une brise plus fraîche souffle.

Le mercure a atteint 40,3 ° C à Coningsby, dans le Lincolnshire, hier, faisant de mardi la journée la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni, selon les prévisionnistes.

Les enregistrements ont commencé en 1910 et le Met Office est responsable du suivi des températures depuis.

Le record ne s’applique qu’au Royaume-Uni, les 40,3 °C de mardi étant éclipsés par le record du monde de 56,7 °C enregistré en Californie en 1913.

Hier, la Grande-Bretagne a traversé une autre journée de chaos de voyage à la suite de la vague de chaleur de cette semaine.

Les Britanniques ont reçu l’ordre de rester à l’écart de Londres King’s Cross après la suppression de tous les trains pendant que des travaux de réparation vitaux sont effectués.

Cela survient après qu’un incendie s’est déclaré sur les voies du Bedfordshire, endommageant des équipements de signalisation vitaux.

Des images frappantes des conséquences de l’incendie montrent un passage à niveau après qu’il ait été fondu dans l’enfer déchaîné.

Londres St Pancras a également subi des annulations massives – les passagers de l’Eurostar ayant subi d’énormes retards après une panne de courant à Lille.

À la gare d’Euston, une vingtaine de services ont été annulés ou retardés après l’incendie du Bedfordshire.

Et il y a eu des retards mineurs sur les lignes Central, Circle et District à Londres en raison de travaux d’ingénierie tardifs dans la région d’Ealing Broadway.

Pendant ce temps, à la gare de Birmingham New Street, tous les trains ont été annulés en raison de dommages aux câbles aériens, laissant les passagers bloqués.

Un nageur casse-cou a sauté dans la mer à Durdle Door, Dorset Crédit : ©Graham Hunt