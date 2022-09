La date exacte des vents violents de l’ancien ouragan Fiona s’atténuera alors que les Britanniques sont fouettés par les restes de tempête froide, humide et venteuse

Les BRITS devront peut-être se battre contre des vents violents aujourd’hui, ainsi que le froid et la pluie, alors que le Royaume-Uni est fouetté par les restes de l’ancien ouragan Fiona.

Pour aggraver les choses, l’Agence pour l’environnement a actuellement mis en place six alertes aux inondations, principalement le long de certaines parties de la côte est s’étendant de l’estuaire de Humber aux côtes de Norfolk et d’Essex.

Les Londoniens se sont battus sous la pluie lundi matin 1 crédit

Des vents violents sont attendus aujourd’hui dans le nord de l’Écosse Crédit : Bureau MET

Il devrait faire froid, humide et venteux aujourd’hui 1 crédit

Les conditions sombres devraient s’atténuer mardi 1 crédit

Les vents violents seront la pièce maîtresse du triple coup dur des prévisions froides, humides et venteuses qui devraient arriver lundi – similaires aux scènes à Londres plus tôt cette année Crédit : PA

La situation devrait cependant commencer à s’apaiser mardi, selon le Met Office.

Lundi cependant, il y aura des vents violents ainsi que des conditions froides et humides alors que la Grande-Bretagne sera battue par le cyclone au-dessus des États-Unis.

Le Met Office a déclaré: “Il fera un peu plus froid cette semaine.

“Les conducteurs peuvent avoir besoin de gratter leurs voitures du gel certains matins.

“Les températures seront inférieures à la moyenne, mais c’est un tarif d’automne assez typique.

“Mais ce sera un choc pour le système après l’été que nous avons eu.”

Et les prévisionnistes ont déclaré que des “vents de force coup de vent” allant jusqu’à 50 mph devraient frapper le nord de l’Écosse.

Lundi verra des sommets de 15C à Londres, 16C à Cardiff, 11C à Inverness et 13C à Belfast.

Le Met Office a ajouté: “Il y aura des nuits froides tout au long de la semaine, et celles-ci pourraient devenir glaciales pour beaucoup.

“Il y aura des averses venteuses apportant pas mal de nuages ​​pendant la nuit.”

Ce sera surtout un début de nuit clair dans une grande partie de l’Angleterre, plus nuageux ailleurs.

Les averses et la pluie de la journée persisteront dans la nuit, en particulier en Écosse et dans certaines parties du Pays de Galles.

Le sud de l’Angleterre restera principalement sec. Le vent s’atténuera principalement, à l’exception de quelques vents côtiers modérés.

Ces vents forts devraient se calmer mardi, ce qui verra un mélange de soleil et d’averses, qui seront les plus forts dans le nord-est de l’Écosse.

Ces averses seront assez fréquentes dans les zones exposées au nord-ouest.

Bien que les vents s’atténuent, on prévoit toujours qu’ils resteront froids.

Mardi verra des sommets d’environ 13 ° C pour une grande partie du Royaume-Uni, avec des nuits qui devraient chuter à 6 ° C pour beaucoup – bien qu’il puisse faire plus froid.

Mercredi sera plus calme avec des averses principalement dans le Nord et l’Est.

Les vents se sentiront beaucoup plus légers que mardi.

Jeudi semble être principalement sec avec une bande d’averses se déplaçant lentement vers l’ouest tout au long de la journée.

Les vents les plus forts seront sur la côte est, les vents plus légers plus au nord.

Le Met Office a ajouté: “Du mercredi au week-end, le temps sera plus instable à mesure que l’automne se fera connaître.”

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end, un nouveau front météorologique s’accélérera depuis l’Atlantique.

Les prévisionnistes ont déclaré: “Cela apportera de la pluie humide et venteuse le week-end prochain.”

Les copains essaient de se garder au sec pendant leurs déplacements à Manchester 1 crédit