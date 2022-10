La date exacte des orages et des éclairs à frapper alors que les Britanniques ont dit de se préparer aux vents en rafales et aux fortes averses

Des ORAGES et des éclairs frapperont la Grande-Bretagne dans les prochains jours alors que les Britanniques sont avertis de se préparer aux vents violents et aux fortes averses.

Des pluies torrentielles et des coups de vent arriveront à partir de mercredi, poussant le mauvais temps vers le nord à travers le pays.

Des orages et des éclairs frapperont la Grande-Bretagne à partir de mercredi, apportant des pluies torrentielles et des vents violents Crédit : Alamy

Et le pire du temps devrait durer jusqu’au week-end alors que le Royaume-Uni résiste à la tempête, répétant des scènes vues à Aberystwyth, dans le nord du Pays de Galles. Crédit : Alamy

Et cela s’accompagnera de plus longues périodes de pluie et de vents forts qui devraient durer jusqu’au week-end.

Jeudi devrait voir le pire du temps, avec des zones de pluie persistante qui devraient frapper le sud avant de se dégager pour le soleil.

Alors que vendredi devrait être généralement instable, avec un mélange de nuages ​​et de fortes averses prévues pour beaucoup.

Un porte-parole du Met Office a déclaré au Sun que le tonnerre et la foudre frapperaient à partir de mercredi.

Ils ont déclaré: “D’une manière générale, ce sera très instable à partir de mercredi dans la majeure partie du pays.

“Cela passera en laissant de nombreuses zones humides et venteuses et beaucoup connaîtront des vents violents.

“Les pluies les plus fortes tomberont dans certaines parties du sud-ouest du Pays de Galles, du nord et des hautes régions.”

Cela survient alors que lundi matin verra des premières épidémies de pluie dans les régions de l’est de l’Angleterre avant de se dégager plus tard.

Pendant ce temps, l’Écosse et l’Irlande du Nord verront des flambées de fortes averses tout au long de la journée avec des vents violents dans le nord.

Ailleurs, il sera principalement sec avec des périodes ensoleillées, selon le Met Office.

Malgré le temps humide et venteux, lundi restera doux pour la plupart.

Il y aura des maximums de 19C à Londres, 18C à Norwich, 17C à Plymouth et 13C à Glasgow.

Dans cette soirée et dans la nuit, le temps s’éclaircira pour beaucoup avec des plaques sèches et claires attendues.

Mais des plaques de brouillard sont susceptibles de se former dans les zones pendant la nuit tandis que des averses et des vents souffleront dans l’extrême nord.

Mardi verra ce brouillard se dissiper en fin de matinée avant d’inaugurer des périodes sèches et ensoleillées pour la plupart.

Mais des averses sont prévues pour le nord-est et le sud-ouest.

Mardi verra des sommets de 18C à Cardiff, 17C à Plymouth, 16C à Norwich, 13C à Newcastle et 13C à Glasgow.

Lundi matin, on verra des premières épidémies de pluie dans les régions de l’est de l’Angleterre avant de s’éclaircir plus tard Crédit : Alamy

Les prévisions de lundi matin verront de fortes pluies tomber dans les régions du nord Crédit : Meteo