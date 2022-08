La date exacte de la vague de chaleur des jours fériés devrait commencer après un week-end humide et venteux

LA date exacte à laquelle les Britanniques peuvent dépoussiérer le barbecue pour la vague de chaleur des jours fériés a été révélé.

Les températures devraient encore grimper – mais attendez-vous d’abord à des jours plus froids similaires à cette semaine.

Les vacanciers sont susceptibles d’affluer vers des endroits comme Bournemouth, Dorset Crédit : BNPS

Les amateurs de soleil pourront profiter au maximum de la météo dans des endroits comme Watergate Bay le week-end prochain Crédit : Dave Nelson

À l’approche du week-end férié d’été, c’est une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent à profiter au maximum de la pause.

À partir de lundi la semaine prochaine, il y a une légère hausse des températures et elles continuent d’augmenter tout au long de la semaine.

L’incertitude demeure quant à la hauteur à laquelle le mercure va monter, mais il y a de fortes indications qu’il sera plus chaud que la température moyenne de la plupart des endroits.

Un temps beau et sec est susceptible de persister pour le reste du mois d’août.

Les amateurs de soleil peuvent s’attendre à des vents légers avec beaucoup de chaleur.

Nicola Maxey, porte-parole du Met Office, a déclaré à The Sun Online: “Les températures ne seront pas aussi chaudes que nous l’avons vu en juillet ou au début de ce mois, mais il semble que nous allons avoir une belle période de chaleur bien installée pour la fin de l’été.”

Aujourd’hui, des pluies précoces devraient se dégager dans le sud-est, une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles étant en mesure d’anticiper quelques éclaircies plus tard dans la journée.

La journée sera généralement belle, bien qu’il y ait quelques averses à travers l’Écosse et l’Irlande du Nord.

Nicola Maxey, porte-parole du Met Office, a déclaré à The Sun Online qu’il y avait une chance d’un orage étrange là-bas, mais c’est un léger risque.

Elle a dit: “Rien comparé à ce que nous avons vu ces derniers jours.”

De fortes averses devraient inonder le nord-ouest samedi – tandis que le sud restera principalement sec avec une averse légère et étrange.

Les températures resteront autour de la moyenne pour cette période de l’année.

Dimanche, il fera plutôt sec mais il y a de fortes pluies possibles plus tard dans l’ouest du pays.

Les nuages ​​et la pluie devraient provenir de l’ouest à travers le Royaume-Uni jusqu’à dimanche et lundi, car il devient de plus en plus humide.

La semaine prochaine, le Royaume-Uni continuera de ressentir une touche d’hiver avec une vaste bande de pluie qui pourrait devenir abondante par endroits.