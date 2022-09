La date exacte de la grève du train va frapper le chaos alors que les passagers sont avertis de ne voyager que si nécessaire

Les passagers du RAIL seront à nouveau plongés dans le chaos alors que des grèves massives paralysent le pays ce week-end.

Seuls 11% des services ferroviaires fonctionneront le samedi – certaines zones n’ayant aucun train.

La perturbation pourrait se poursuivre jusqu’au début du dimanche 2 octobre en raison du retour des travailleurs au travail Crédit : Splash

Les membres du syndicat Rail Maritime and Transport (RMT), Aslef, Unite et l’Association des salariés du transport (TSSA) participent tous à la grève.

Le différend de longue date porte sur les salaires, les emplois et les conditions.

Ce sera la première fois que les syndicats sortiront le même jour, de sorte que les services seront plus fortement perturbés que les jours de grève précédents.

Les trains commenceront plus tard dans la matinée et se termineront plus tôt dans la soirée, et il n’y en aura pas du tout sur de grandes parties du réseau.

Contrairement aux jours de grève précédents, ce samedi, il n’y aura pas de train entre Londres et un certain nombre d’autres grandes villes du Royaume-Uni, dont Édimbourg, Manchester, Liverpool, Birmingham, Newcastle, Brighton et Norwich.

Une autre grève aura lieu le 8 octobre.

Les délégués qui se rendront à la conférence du Parti conservateur ce week-end seront parmi ceux qui seront touchés par la perturbation.

Il est conseillé aux passagers qui doivent voyager – y compris ceux qui souhaitent participer ou regarder le marathon de Londres – de planifier à l’avance et de vérifier quand leur dernier train partira.

Les passagers sont également informés qu’il y aura probablement des perturbations tôt le matin du dimanche 2 octobre alors que les travailleurs reprennent leurs fonctions.

Andrew Haines, directeur général de Network Rail, a déclaré: “Malgré nos meilleurs efforts pour trouver un compromis et trouver une percée dans les pourparlers, les syndicats des chemins de fer restent déterminés à poursuivre et à coordonner leur action de grève.

“Cela ne sert qu’à garantir que notre personnel renonce inutilement à encore plus de salaire, tout en causant encore plus de perturbations pour nos passagers et en endommageant davantage la reprise du chemin de fer après la pandémie.

“Les passagers qui souhaitent voyager ce samedi, et donc mercredi prochain et samedi prochain, ne sont priés de le faire qu’en cas d’absolue nécessité.

“Ceux qui doivent voyager doivent s’attendre à des perturbations et s’assurer qu’ils vérifient quand leur dernier train partira.”

Daniel Mann, directeur des opérations industrielles chez Rail Delivery Group, a déclaré : « Ces grèves sont inutiles et dommageables. Elles perturbent les plans des passagers, sapent les entreprises en difficulté, frappent des événements majeurs et nuisent à la reprise de l’industrie.

“Il est particulièrement décourageant que la grève de ce week-end heurte les plans de milliers de coureurs qui se sont entraînés pendant des mois pour participer à l’emblématique marathon de Londres.

“Cela punira également les nombreux organismes de bienfaisance, grands et petits, qui dépendent des fonds de parrainage recueillis par de tels événements pour soutenir les plus vulnérables de notre communauté.

“Bien que nous ayons fait tout ce que nous pouvions pour maintenir certains services, les passagers ne devraient voyager en train qu’en cas d’absolue nécessité.

“Les passagers avec des billets à l’avance, hors pointe ou à tout moment concernés par les grèves du 1er octobre peuvent utiliser leur billet la veille de la date réservée, ou jusqu’au 4 octobre inclus.

“Les passagers peuvent également modifier leurs billets pour voyager à une autre date ou obtenir un remboursement si leur train est annulé ou reporté.”