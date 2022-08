La date exacte de la fin de la vague de chaleur 36C alors que la Grande-Bretagne sera plus chaude que les BERMUDES aujourd’hui

La GRANDE-BRETAGNE sera plus chaude que les BERMUDES aujourd’hui – mais la vague de chaleur de 36 ° C devrait se terminer plus tôt que tard.

Les prévisionnistes disent que le boulanger britannique devrait connaître une fin dramatique lundi alors que le temps se refroidit considérablement, entraînant des pluies pendant de nombreuses semaines après des semaines de sécheresse.

Nikayla Munt, 31 ans de Blackpool, profite du temps chaud sur la plage de Blackpool mercredi Crédit : DAVE_NELSON

Les Britanniques profitent du temps chaud à Brighton, alors qu’une autre vague de chaleur frappe le Royaume-Uni. Crédit : i-Images

Cela survient alors qu’un avertissement de chaleur ambrée extrême a été émis par le Met Office de jeudi à dimanche s’étendant au sud du North Yorkshire à travers le reste de l’Angleterre et une grande partie du Pays de Galles.

Les températures devraient culminer au milieu des années trente dans ces régions samedi, avec des perturbations de voyage attendues au cours de l’avertissement de quatre jours.

Mais les Britanniques pourront profiter du temps glorieux de 30 ° C à partir d’aujourd’hui – alors que le pays dépasse la destination de vacances des Caraïbes Hamilton, aux Bermudes, qui a envoyé le mercure à 29 ° C mercredi.

Aujourd’hui sera sec dans une grande partie du Royaume-Uni avec beaucoup de soleil, cette soirée restera sèche et chaude.

Mais l’extrême nord et l’ouest de l’Écosse manqueront le temps magnifique, avec de la pluie, des nuages ​​et des vents attendus, a rapporté la BBC.

Des nappes de brume et de brouillard pour l’Irlande du Nord et l’est de l’Angleterre devraient également arriver.

Pendant ce temps, jeudi verra des sommets de 34 ° C dans les Midlands, à Londres et dans le sud-est.

East Anglia, le Nord-Ouest et le Nord-Est connaîtront des sommets de 29C.

Vendredi, la canicule continuera d’affecter une grande partie du Royaume-Uni avec plus de soleil et de chaleur qui devraient persister dans les années trente.

Et à mesure que le week-end arrive, des millions de Britanniques sont prêts à se rendre sur les plages alors que le pays va cuire sous une chaleur fixée à 36 ° C.

Londres sera l’endroit le plus chaud du pays samedi, enregistrant la température étouffante.

La chaleur n’atteindra cependant pas les températures record de juillet, qui ont culminé au-dessus de 40 ° C dans de nombreuses régions.

Les sommets au milieu des années trente atteindront une grande partie du sud de l’Angleterre et plongeront légèrement plus au nord.

Et dimanche verra à peu près la même chose alors que le pays se bat contre une deuxième vague de chaleur – même s’il fera un peu plus frais que samedi.

Mais les nuages ​​​​d’orage se rassembleront lundi, les Midlands et le sud de l’Angleterre desséchés devant recevoir leur premier aspersion de pluie depuis des semaines.

Cette pluie, qui se déplacera vers le sud depuis le nord de l’Angleterre, se poursuivra jusqu’à mardi alors que les températures chuteront au milieu des années vingt.

Il suit le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1836

Les réservoirs sont en dessous de la capacité normale pour cette période de l’année au milieu de la période de sécheresse.

Il a vu des parties du Hampshire et de l’île de Wight frappées par une interdiction des tuyaux d’arrosage par Southern Water – la première en 10 ans.

Le sud-est et le centre-sud de l’Angleterre ont reçu en moyenne 0,2 pouce (5 mm) de pluie le mois dernier, tandis que l’East Anglia a reçu 0,21 pouce (5,4 mm).

Le Sussex, le Kent et le Pemprokeshire au Pays de Galles devraient être frappés par les restrictions le 12 août par South East Water.

Environ deux millions de foyers seront victimes de cette « interdiction temporaire d’utilisation ».

Bien qu’il ne couvre officiellement qu’une poignée de régions, d’autres fournisseurs, tels que Thames Water, ont averti qu’ils pourraient emboîter le pas.

Cela survient alors que les experts craignent que la nouvelle vague de chaleur de cette semaine ne déclenche une frénésie de luxure chez les frelons asiatiques géants alors qu’ils continuent d’envahir la Grande-Bretagne.

Mercredi, un nombre record de nids de tueurs rayés ont été découverts à Jersey – et certains ont atteint les Cornouailles, le Devon et le Dorset.

Les îles anglo-normandes sont l’un de leurs tremplins alors qu’ils avancent sur Blighty depuis la France et l’Espagne.

Ils emballent assez de venin pour tuer des gens, et ils adorent le temps chaud qui les envoie dans une orgie d’accouplement et de construction de nids.

Mercredi, deux dames pompent leurs planches à pagaie dans la baie de Cullercoats à North Tyneside Crédit : NNP

Un jogger sans chaussures frappe la plage de Bournemouth pour une course tôt le matin sur le rivage du Dorset mercredi Crédit : w8media

Les baigneurs s’allongent sur des champs desséchés dans la chaleur de la mi-journée à Hyde Park, dans le centre de Londres, mercredi Crédit : LNP

Les amateurs de plage se pressent sur la plage de Bournemouth, dans le Dorset, pour profiter du soleil mercredi Crédit : w8media