La date exacte de fortes pluies frappera alors que les Britanniques se préparent pour une semaine d’averses intenses de 2 pouces

Les BRITS sont préparés à de fortes averses cette semaine, car le Royaume-Uni devrait être trempé par 2 pouces de pluie – mais cela ne durera pas trop longtemps.

Le Met Office prévoit que, bien que de fortes pluies soient probables tout au long de la semaine, elles devraient se calmer d’ici vendredi.

Les Britanniques se préparent à de fortes averses cette semaine | Londres 1 crédit

De fortes pluies frapperont le plus durement le nord-ouest Crédit : Bureau MET

Les prévisionnistes disent que la pluie balayera le nord-ouest ce soir, puis se concentrera sur le Pays de Galles et le nord demain.

Mercredi verra alors des “coups de vent” tandis que de fortes pluies se déplaceront vers l’est, tandis que des averses localisées sont attendues jeudi.

Vendredi devrait voir le temps humide et venteux s’atténuer et les perspectives du week-end sont claires ou ensoleillées, avec des averses réduites dans le Nord.

Il y aura des zones venteuses, en particulier dans les régions côtières, mais les prévisions globales sont pour des températures normales, avec la possibilité de nuits fraîches.

La brume et le brouillard sont également possibles la nuit et tôt le matin.

La météorologue du Met Office, Annie Shuttleworth, a déclaré: “Cette semaine sera une semaine particulièrement changeante, avec de la pluie probable dans de nombreuses régions à certains moments.

“Il sera plus persistant jusqu’à jeudi matin, en particulier pour les régions du nord et de l’ouest du pays, après il deviendra plus pluvieux.”

Elle a ajouté: “Les pluies les plus fortes sont attendues mardi soir et mercredi dans la journée.

“Nous pourrions voir jusqu’à 60 mm tomber mardi et mercredi dans certaines parties du nord de l’Angleterre et de l’ouest de l’Écosse, soit environ 2 pouces.”