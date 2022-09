La date exacte à laquelle la neige tombera au Royaume-Uni alors que le ciel dégagé d’aujourd’hui à 20 ° C fait place à des averses et à de fortes averses

La NEIGE devrait tomber sur la Grande-Bretagne à partir de la semaine prochaine alors que le ciel dégagé laisse aujourd’hui la place à la substance blanche.

Les températures devraient atteindre des sommets de 20 ° C aujourd’hui, ceux du sud-est bénéficiant du meilleur ensoleillement.

La neige pourrait tomber sur les hauteurs de l’Écosse à partir de lundi Crédit : Getty

La carte météo montre que la pluie arrive de l’ouest aujourd’hui

Mais le temps doux ne durera pas toute la semaine – avec de fortes averses et même de la neige tombant sur certaines parties.

Selon le Met Office, le truc blanc est attendu sur un terrain plus élevé en Écosse à partir de lundi.

La prévisionniste du Met Office, Annie Shuttleworth, a déclaré au Mirror: “À partir de lundi, il y a des signaux de quelques averses de neige sur les collines en Écosse, assez typiques pour la période de l’année.

“Nous ne nous attendons pas à de la neige dans les zones basses. Ni à aucune perturbation de celle-ci.”

Elle a ajouté: “À partir du milieu de la semaine, les températures cherchent à revenir plus près de la moyenne avec un temps automnal typique plus humide et plus venteux et aucun risque de neige.”

Cela survient alors que les températures augmentent momentanément cette semaine, avant de retomber au cours du week-end.

Le prévisionniste du Met Office, Aidan McGivern, a prédit un week-end frais pour beaucoup, affirmant que les températures seraient “inférieures à la moyenne pour la seconde moitié du week-end” et jusqu’à lundi et mardi.

Et il a dit que cela signifierait des creux à un seul chiffre dans une grande partie du Royaume-Uni.

Les conditions devraient être chaudes, sèches et lumineuses pour une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles aujourd’hui, bien que les choses soient plus nuageuses à l’ouest.

Pendant ce temps, de fortes averses sont attendues sur l’Ecosse et l’Irlande du Nord.

Mme Shuttleworth a expliqué: «Une fois que la pluie se sera dissipée vendredi dans le sud-est du pays, nous verrons de l’air relativement frais.

« Il fera froid pendant la nuit, de nombreuses régions atteignant des chiffres uniques inférieurs – en particulier dans les régions du nord.

“Mais d’ici la fin de la semaine prochaine, les températures remontent juste au-dessus de la moyenne.”

Les prévisions du Met Office pour vendredi jusqu’à dimanche indiquent: “La pluie, forte par endroits, tarde à dégager le sud vendredi.

“Ailleurs, beaucoup de temps sec et quelques averses. Un temps humide et venteux atteignant le nord dimanche.”