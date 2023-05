La date exacte à laquelle Holly Willoughby reviendra à This Morning a été révélée alors qu’elle jure définitivement qu’elle ne quittera pas la série

HOLLY Willoughby reviendra à This Morning lundi malgré la pression pour se retirer.

Les initiés ont déclaré que Holly, 42 ans, n’avait pas l’intention de démissionner après que Phillip Schofield, 61 ans, ait menti sur sa liaison avec un homme plus jeune.

Rex

Entreprise

Instagram

Ce matin, le patron Martin Frizell avec Holly et Phil[/caption]

Holly Willoughby insiste sur le fait qu’elle n’a rien à cacher alors qu’elle prévoit de revenir à This Morning la semaine prochaine.

Hier soir, on a prétendu qu’ITV avait payé le travailleur qui avait eu une liaison avec Schofield.

Une source a déclaré à propos de Holly: « Elle a clairement indiqué qu’elle était l’une des personnes à qui Phil a menti et qu’elle n’a rien à cacher.

«Elle reviendra à This Morning comme prévu lundi et continuera comme la professionnelle qu’elle est.

« Holly a été affectée par les actions de Phil et cela a été très difficile. Elle est cependant dévouée à This Morning et continuera à faire du mieux qu’elle peut pour eux.

Alison Hammond devrait rejoindre Holly lundi, puis les co-hôtes seront tournés pour travailler avec elle.

Samedi, Holly a publié une déclaration disant qu’elle était « blessée » par le fait que Schofield lui avait menti au sujet de sa relation avec un collègue masculin beaucoup plus jeune.

Hier, Schofield a été mis au rebut en tant qu’ambassadeur du Prince’s Trust avec l’association caritative disant: « À la lumière de ses récentes admissions, nous avons convenu qu’il n’était plus approprié de travailler ensemble. »

Le Sun a raconté hier comment Schofield a apprécié les rendez-vous avec son amant dans son appartement ITV à 1 million de livres sterling, et a souvent été vu partir vers 15 heures, deux heures après la fin du tournage.

Une pression supplémentaire s’est exercée sur ITV hier soir lorsqu’il est apparu qu’un membre du personnel avait fait part de ses inquiétudes dans un message du 10 février 2020 à la patronne supérieure Carolyn McCall et à Julian Bellamy, directeur d’ITV Studios.

La note disait: «Avec les rumeurs et les accusations actuelles qui circulent à propos de Phillip Schofield, pourquoi est-il toujours sur nos écrans? Pourquoi ITV ne l’a-t-il pas suspendu dans l’attente d’une enquête interne ?

« J’aurais pensé de nos jours qu’un radiodiffuseur grand public devrait être perçu comme faisant tout ce qu’il peut pour traiter des problèmes comme celui-ci, découvrir où se trouve la vérité et, en attendant, suspendre ceux qui sont concernés par les rumeurs ? ”

Il est rapporté qu’aucun patron n’a répondu à l’e-mail.

ITV a insisté sur le fait qu’ils avaient enquêté au début de 2020 lorsque des rumeurs d’une relation ont commencé à faire surface.

Au cours du week-end, le patron d’ITV, Kevin Lygo, a été contraint de nier que l’enquête n’avait rien manqué et a déclaré qu’aucune erreur n’avait été commise lorsque cela s’est produit.

Hier soir, Mail Online a affirmé que l’amant de Schofield avait reçu un règlement d’ITV – après que Phil ait mis fin à la liaison et lorsque l’homme a été transféré dans un autre programme.

Le personnel de la chaîne a déclaré au Sun qu’une bataille interne fait rage pour savoir qui devrait prendre la chute.

Une source distincte a déclaré: « Les aveux et la démission de Phil n’ont pas éteint le feu mais attisé les flammes. ITV a besoin de quelqu’un pour prendre un coup et montrer qu’il prend cela au sérieux.

Martin Frizell, patron de This Morning depuis 2016, est dans la ligne de mire. Notre initié a déclaré: « Martin s’aligne sur des alliés. Il se battra bec et ongles pour rester, mais beaucoup de gens pensent que le temps presse.

Hier, le Sun a mis à nu la «culture de l’intimidation» à This Morning.

Un ancien collègue a affirmé que M. Frizell était une «relique d’une époque révolue, tous criant, jurant et commentant des non-PC. Il peut être follement charismatique, mais aussi terrifiant ».

Les actions d’ITV ont chuté à un plus bas de cinq mois hier.

Le concessionnaire automobile Arnold Clark a déclaré qu’il ne renouvellerait pas son parrainage.

ITV via les fonctionnalités de Rex