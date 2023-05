La date du procès pénal de Donald Trump à New York fixée au 25 mars

Trump a placé l’affaire New York et la longue liste d’autres enquêtes sur sa conduite personnelle, professionnelle et présidentielle au cœur de sa campagne pour récupérer la Maison Blanche en 2024. Le républicain s’est présenté comme la victime d’un effort coordonné et politiquement motivé pour salir ses chances.

Trump discute souvent des cas lors de ses rassemblements, dans des discours, des apparitions à la télévision et sur les réseaux sociaux. Il a attaqué à plusieurs reprises des procureurs, des accusateurs et des juges par leur nom, y compris Merchan, et n’a montré aucune volonté de reculer – même après un récent verdict de 5 millions de dollars (7,4 millions de dollars) dans le procès pour abus sexuels et diffamation d’un écrivain contre lui.

L’affaire pénale de Trump concerne l’argent prétendument caché versé à Stormy Daniels et à d’autres, ainsi que des accusations de falsification de documents commerciaux. Crédit: PA

La plaignante dans cette affaire, l’écrivain E. Jean Carroll, a déposé une nouvelle plainte lundi demandant 10 millions de dollars supplémentaires ou plus pour tenir Trump responsable des remarques qu’il a faites en la dénigrant sur CNN le lendemain du verdict du 9 mai.

Trump a répondu mardi en doublant son affirmation selon laquelle les allégations de Carroll étaient une « fausse histoire inventée » et une « arnaque totale » et que son cas fait « partie du livre de jeu des démocrates pour ternir mon nom et ma personne ».