La date du procès du suspect de la fusillade de Highland Park pourrait être fixée lundi – Shaw Local

Un juge du comté de Lake pourrait fixer lundi une date de procès pour l’homme accusé d’avoir organisé la fusillade de masse du défilé du 4 juillet à Highland Park en 2022.

Robert Crimo III, accusé de 21 chefs d’accusation de meurtre au premier degré – trois pour chacune des sept personnes tuées par balle – doit comparaître devant le juge Victoria Rossetti pour la première fois depuis mai.

Lors de l’audience de mai, les avocats ont déclaré que le processus de partage des preuves devrait être achevé d’ici septembre. Anton Trizna, l’un des défenseurs publics représentant Crimo, a déclaré qu’il pensait qu’une fois l’enquête terminée, les deux parties seraient prêtes à fixer une date de procès.

Au total, les avocats ont partagé plus de 16 000 pages de preuves. Cela comprend les dossiers médicaux des morts et des blessés lors de l’attaque, les documents d’enquête de la police ainsi que les séquences vidéo et audio de la scène.

Le procureur de l’État du comté de Lake, Eric Rinehart, a déclaré que son bureau recherchait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’accusé.

L’accusé a été confiné dans la section de haute sécurité de la prison du comté de Lake, a indiqué la police.

Les autorités ont déclaré que l’accusé avait ouvert le feu depuis un toit sur des spectateurs dans les rues en contrebas. Sept victimes par balle sont mortes et plus de 50 autres ont été blessées, à la fois par balle et dans la précipitation pour se mettre en sécurité.

L’accusé est également inculpé de 48 chefs de tentative de meurtre et de 48 chefs de coups et blessures aggravés avec une arme à feu pour chaque personne touchée par une balle, un fragment de balle ou un éclat d’obus.

L’audience de lundi devrait commencer à 11 heures au palais de justice de Waukegan, 18 N. County St.

https://www.dailyherald.com/news/20230908/trial-date-for-highland-park-shooting-suspect-could-be-set-monday