Un juge a ordonné à Sean « Diddy » Combs de rester en prison jusqu’à son procès, le 5 mai 2025. REUTERS

Ce n’est pas comme s’il serait invité de toute façon. Mais la date du procès de Sean « Diddy » Combs a été fixée au premier lundi de mai, a statué un juge jeudi – c’est bien sûr le même jour que le célèbre Met Gala annuel de Vogue.

Combs, 54 ans, passe du temps dans un lieu très différent : il est enfermé au centre de détention métropolitain de Brooklyn depuis le 17 septembre.

Un juge a récemment rejeté sa demande de libération sous caution pour la troisième fois et lui a ordonné de rester en détention jusqu’à son procès le 5 mai.

Ironiquement, l’exposition du printemps 2025 du Costume Institute, « Superfine : Tailoring Black Style », aurait bien accompagné l’image projetée par Combs pendant des décennies jusqu’à ce que sa sombre histoire le fasse faire l’objet d’une enquête de la sécurité intérieure – et derrière les barreaux de Brooklyn.

Selon Vogue, l’exposition du Costume Institute au Metropolitan Museum of Art « prendra le dandy noir comme sujet, examinant l’importance des vêtements et du style dans la formation des identités noires dans la diaspora atlantique ».

« Diddy » a assisté pour la dernière fois au Met Gala en 2023. Getty Images

Diddy était un habitué du Met Gala avant son arrestation. Getty Images pour The Hollywood Reporter

Combs a comparu devant le tribunal portant des chaînes et des vêtements de prison beiges. REUTERS

Combs est actuellement derrière les barreaux pour trafic sexuel et racket. WWD via Getty Images

Cette année, les coprésidents du bal comprendront l’acteur Colman Domingo, le pilote automobile Lewis Hamilton et les artistes A$AP Rocky et Pharrell Williams.

La star de la NBA, LeBron James, en sera le président d’honneur.

Peignes est apparu devant le tribunal avec des vêtements de prison beiges associés à des chaînes aux chevilles – un contraste frappant avec les fringues dandy qu’il portait au Met Gala avant de faire face à des accusations de trafic sexuel.

Pharrell, Anna Wintour et Lewis Hamilton sont quelques-uns des coprésidents du Met Gala 2025. AFP via Getty Images

Combs et son ex Cassie au Met Gala en 2017. Getty Images

Le rappeur aurait été privé de son invitation l’année dernière dans le cadre de son enquête fédérale. (Combs a plaidé non coupable des accusations).

Pourtant, le hitmaker de « Mo Money, Mo Problems » est apparu détendu dans la salle d’audience de Manhattan, où sa famille, dont six de ses sept enfants, et sa mère, Janice, sont venues le soutenir. La famille a occupé deux rangées et Combs a embrassé sa mère alors qu’il quittait l’audience de 45 minutes.

« Je t’aime. Je t’aime », a-t-il dit à sa mère.

La famille Combs, y compris ses enfants et sa mère, Janice, l’ont soutenu devant le tribunal jeudi. AbacaPress / SplashNews.com

La mère de Combs, Janice, arrive au tribunal. AbacaPress / SplashNews.com

Pendant ce temps, sa mère, 84 ans, a maintenu son héritage flashy, portant une mini-jupe, des bas résille, une veste à imprimé animal et des lunettes de soleil éblouissantes au palais de justice.

Combs doit revenir devant le tribunal le 18 décembre.