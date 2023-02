La date du mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani a été reportée au 7 février ; connaître la raison [Watch Video]

Mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani : Sidharth Malhotra et Kiara Advani, deux des plus grandes stars de Bollywood, sont sur le point de commencer un nouveau chapitre passionnant de leur vie ensemble en se mariant au magnifique palais Suryagarh à Jaisalmer. Les festivités du mariage ont déjà commencé avec l’arrivée des invités sur les lieux, et les célébrations avant le mariage ont commencé par une cérémonie mehendi. Le couple devait initialement échanger ses vœux le 6 février, cependant, des rapports suggèrent maintenant que la date du mariage a changé et que le mariage aura désormais lieu le 7 février. Regardez des vidéos de divertissement.