La date du mariage de KL Rahul et Athiya Shetty est-elle finalisée ? [Read Deets]

La date du mariage de KL Rahul et Athiya Shetty est connue. Il semblerait que le couple se marie du 21 au 23 janvier 2023. Les préparatifs battent leur plein. Selon un rapport de Pinkvilla, des invitations pour le mariage seront envoyées aux invités dans quelques jours. Le lieu est censé être Jahaaan, qui est la somptueuse ferme de Suniel Shetty et Mana à Khandala. Les planificateurs de mariage et les organisateurs d’événements travaillent sur les détails depuis des mois maintenant. Ce sera un mariage traditionnel du sud de l’Inde. Athiya Shetty et KL Rahul sont tous deux des Kannadigas. Alors que Suniel Shetty est de la communauté Bunt, KL Rahul est un Lingayat. Le mariage aura toutes les fonctions comme Haldi, mehendi, sangeet et le jour J.

La maison a été construite il y a 17 ans. Jahaan est censé être une maison tentaculaire. Le couple prévoit de garder l’affaire intime tout en ayant ses meilleurs amis. Suniel Shetty a confirmé la nouvelle en disant que le mariage aura lieu Jaldi (bientôt). KL Rahul et Athiya Shetty se sont rencontrés lors d’une fête et sont lentement tombés amoureux. Ils sont stables depuis trois ans. Athiya Shetty était en Australie pour la Coupe du monde T20. Une photo d’eux en train de dîner est devenue virale. Les trolls l’ont attaquée en disant que la présence d’épouses/petites amies affectait les liens de l’équipe.

Athiya Shetty l’a également accompagné en Allemagne lors de son opération. KL Rahul a fait sentir sa présence avec la famille lorsqu’il est venu pour la première de Tadap qui était le début d’Ahan Shetty. Suniel Shetty a exprimé à maintes reprises son affection pour son gendre. Le père de KL Rahul est professeur et directeur de l’Institut national de technologie (Karnataka) tandis que sa mère est également professeur à l’Université de Mangalore. Les deux familles sont satisfaites du match. Si le rapport est vrai, 2023 commencera par un gros mariage indien.