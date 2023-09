La date du jour du match de Taylor Swift et Travis Kelce, expliquée

Taylor Swift est passée maître dans l’art de tisser sa vie amoureuse face au public, son image de star et son art, et elle est au milieu d’une manœuvre incroyable. Avez-vous déjà vu un spectacle de presse à potins aussi cinématographique que Taylor Swift part en décapotable avec Travis Kelce?

Voici les bases : Taylor Swift est la reine pop star du chagrin au milieu de l’une des tournées musicales les plus réussies de l’histoire. Kelce est l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps. Cette année, il commence à percer dans le grand public grâce à un podcast au succès modéré et à un hébergement à son tour bien accueilli. SNL en mars. Toute son ambiance est probablement mieux capturée par « Straight Male Friend », le SNL sketch qu’il a réalisé avec Bowen Yang : doux, pas particulièrement profond, toujours axé sur la race.

Kelce poursuit Swift en public depuis quelques mois maintenant. En juillet, il a assisté à son concert et a déclaré avoir essayé, sans succès, de lui offrir un bracelet d’amitié avec son numéro de téléphone. Lors d’une apparition sur le Le spectacle de Pat McAfee podcast la semaine dernière, Kelce a publiquement invité Swift à venir à l’un de ses matchs. Swift l’a apparemment accepté.

Swift a passé le dimanche à regarder Kelce jouer au football depuis sa suite privée et a crié « LET’S FUCKING GO ! » à l’oreille de sa mère lorsqu’il a marqué un touché, puis il est sorti de l’arène avec lui pour partir dans la nuit. Le résultat fut un délicieux festin de potins.

Est-ce que tout cela n’est qu’un grand jeu publicitaire calculé ? Écoutez, c’est probablement le cas, au moins un petit peu. Swift l’a à venir 1989 réédition pour faire du battage médiatique ; Kelce a un podcast à vendre. Ces titres sont gagnant-gagnant pour les deux. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’informations à exploiter ici.

Swift avait l’habitude de mettre sa vie amoureuse au centre de son image publique. Au début des années 2010, les sites de potins regorgeaient de photos incroyablement fausses de Swift se promenant dans la rue en sirotant des lattés à l’érable avec Jake Gyllenhaal ou en gambadant dans l’océan avec Tom Hiddleston. Ces images s’encoderont plus tard dans certaines des chansons les plus vulnérables et émotionnellement authentiques de Swift.

Des lettres stratégiquement majuscules épelaient MAPLE LATTE dans les notes de pochette de « All Too Well », indiquant aux fans de Swift exactement qui l’avait rappelée juste pour la rompre comme une promesse. Les clichés et les chansons faisaient partie de la même histoire, et l’histoire était à la fois son art et son produit commercial. Les images semblaient si parfaitement posées qu’il était impossible d’y croire ; les chansons étaient si intimes qu’elles étaient impossibles pas y croire. C’était une création d’image pop à un très haut niveau.

Cependant, en 2017, Swift a disparu de la vue du public. Lorsqu’elle est réapparue, elle était pleinement impliquée dans une relation avec l’acteur britannique Joe Alwyn, et leur histoire d’amour serait privée. Les tirs des paparazzis étaient minimes. Ils ont refusé de répondre aux questions sur leur relation lors des entretiens. Alwyn montre à peine son visage dans le documentaire Netflix de Swift Miss Américaine. Lorsqu’il co-écrivait des chansons avec elle, il le faisait sous un pseudonyme. Swift a dédié chanson d’amour après chanson d’amour à Alwyn, mais la presse à potins ne fait pas partie de l’histoire qu’elle a racontée à ses fans à son sujet.

Swift et Alwyn ont annoncé leur séparation ce printemps. Depuis lors, Swift semble aimer à nouveau intégrer sa vie amoureuse à sa création d’image. C’est comme si elle se frayait un chemin à travers les archétypes du petit ami du lycée : d’abord une aventure printanière avec un mauvais garçon artistique avant-gardiste, et maintenant une situation avec un doux sportif himbo. Chaque nouvelle image qu’elle crée fait partie de l’histoire qu’elle raconte à ses fans.

À l’heure actuelle, Swift se sent Miss Americana, embrassant les tropes du lycée qu’elle n’a jamais pu vivre au cours de sa vie d’enfant star. Après avoir passé son adolescence à se positionner comme une étrangère – celle qui portait des T-shirts sur les gradins, regardant la pom-pom girl avec ses talons hauts – Swift se déguise maintenant en tant que pom-pom girl en chef lors d’un rendez-vous avec la star du football, la reine du bal de promo. l’estrade avec le roi du bal. Elle s’appuie sur les parties les plus vertigineuses, adolescentes et Aaron Spelling-teen-soap de son image, construisant une vision d’elle-même aussi douce et directe que de la barbe à papa.

Si tout cela semble un peu difficile à croire en ce moment, attendez simplement que les chansons sortent.