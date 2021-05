La date d’ouverture de Broadway est le 14 septembre. Billets en vente bientôt; montre inconnu

ALBANY, NY —- Les lumières retourneront sur Broadway.

Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que les spectacles de Broadway reprendront le 14 septembre et que les billets seront mis en vente à partir de jeudi.

Cette décision intervient après que New York ait levé les restrictions de capacité sur les lieux artistiques et les restaurants, mais il peut encore y avoir une certaine limite de fréquentation pour assurer la distanciation sociale. Les billets pour les spectacles de cet automne seront vendus à 100% de leur capacité, selon Cuomo.

Broadway a fermé ses portes il y a plus d’un an lorsque la pandémie de COVID-19 a balayé New York, qui était l’un des premiers points chauds du virus.

« Ils doivent avoir une pièce à jouer, et ils sont en train de le faire », a déclaré Cuomo.

La Broadway League a déclaré mardi qu’elle préparait des spectacles, et les pièces spécifiques et leurs réouvertures seront annoncées dans les semaines à venir.

Les touristes reviennent:Les restrictions à la pandémie de New York facilitent le « réveil de la ville »

«Nous sommes ravis que le gouverneur Cuomo reconnaisse clairement l’impact du retour de Broadway sur l’économie de la ville et de l’État et la complexité de redémarrer une industrie entière qui est en sommeil depuis plus d’un an», a déclaré Charlotte St. Martin, présidente de la Broadway League.

«Rien ne vaut Broadway.»

Les performances de Broadway ont été initialement suspendues en raison du COVID 19 le 12 mars 2020.

À cette époque, 31 productions étaient en cours, dont huit nouvelles émissions en avant-première. De plus, huit productions étaient en répétition et se préparaient à ouvrir au printemps.

Suite:Limites de capacité de levage de NY pour les Mets vaccinés, les fans des Yankees. Ce qu’il faut savoir

Suite:La ville de New York espère rouvrir complètement le 1er juillet et lever les restrictions commerciales COVID

Joseph Spector est rédacteur en chef du gouvernement et de la politique pour le groupe Atlantique du réseau USA TODAY, supervisant la couverture à New York, New Jersey, Pennsylvanie, Maryland et Delaware. Il peut être contacté à JSPECTOR@Gannett.com ou suivi sur Twitter: @GannettAlbany