Les funérailles de la reine Elizabeth II auront lieu le lundi 19 septembre à l’abbaye de Westminster à Londres, attirant des dirigeants du monde entier, a annoncé la famille royale.

Le cercueil d’Elizabeth sera transféré de son emplacement actuel au château de Balmoral en Écosse par la route jusqu’au palais de Holyroodhouse à Édimbourg dimanche, un voyage qui prendra six heures en corbillard.

La reine reposera ensuite en état pendant “quatre jours” à Westminster Hall où le public sera autorisé à lui rendre hommage, a déclaré le palais de Buckingham.

“L’archevêque de Cantorbéry dirigera un court service assisté du très révérend Dr David Hoyle, doyen de Westminster, et en présence du roi et des membres de la famille royale, après quoi le mensonge en état commencera”, a expliqué le palais. .

Après avoir été exposé, le cercueil sera transporté en procession du palais de Westminster à l’abbaye de Westminster.

Après les funérailles, le cercueil voyagera de l’Abbaye à Wellington Arch, puis de Wellington Arch à Windsor. Enfin, le cercueil fera un dernier voyage à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où aura lieu le dernier service d’inhumation.

La famille royale espère projeter une image de force et d’unité après la perte de la figure de proue la plus respectée de la monarchie, a déclaré un expert.

L’experte royale Eloise Parker a déclaré à Fox New Digital: “La famille voudra minimiser le récit de” querelle “, compte tenu de leurs nouveaux problèmes plus urgents, traitant de l’énormité de la mort de la reine et de l’examen minutieux auquel le roi Charles est confronté alors qu’il s’adapte à son nouveau rôle.”

Prince-Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ainsi que le prince William et la princesse Kate de Galles ont cherché à réparer leur rupture publique en apparaissant ensemble devant le château de Windsor samedi.

C’était la première fois que les quatre apparaissaient ensemble en public depuis mars 2020, rapporte l’AP.

La duchesse de Sussex aurait annulé plusieurs engagements américains au cours des deux prochaines semaines, ce qui entrerait en conflit avec le moment probable des funérailles.

