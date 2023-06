La date des débuts de Lionel Messi révélée par l’Inter Miami, l’attaquant vedette s’apprête à signer un contrat gigantesque

Lionel Messi devrait faire ses débuts en Major League Soccer avec l’Inter Miami lors d’un match à domicile le 21 juillet, a confirmé l’équipe mardi.

Le propriétaire Jorge Mas a déclaré lundi à certains points de vente que son club et Messi avaient convenu des conditions et finalisaient les documents et un visa. L’équipe a confirmé mardi certains détails à l’Associated Press, notamment que Messi signera un contrat jusqu’à la fin de la saison 2025 avec une option pour 2026.

Le contrat de Messi vaudra entre 50 et 60 millions de dollars par an, a annoncé l’équipe mardi. Il ne peut signer qu’en juillet après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Messi, 35 ans, a annoncé le 7 juin qu’il rejoignait Miami. Le premier match du grand argentin à Fort Lauderdale serait contre Cruz Azul en Coupe des ligues.

L’équipe a également confirmé mardi qu’elle augmentait la capacité du stade DRV PNK de 3 000 à 3 200 sièges au cours des quatre prochaines semaines en remplissant les coins, portant la capacité à environ 22 000.

« Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après Messi quand nous parlons du sport aux États-Unis », a déclaré Mas au Miami Herald. « J’ai une conviction très, très forte que nous pouvons créer en Amérique du Nord et aux États-Unis. États sinon la plus grande ligue, l’une des deux meilleures ligues du monde Je ne peux pas trop souligner l’ampleur de cette annonce.

Miami finalise également un contrat avec le milieu de terrain Sergio Busquets, l’ancien coéquipier de Messi à Barcelone, a déclaré le Herald, citant une source de la ligue.

Mas a également déclaré qu’il espérait commencer la construction au cours des deux prochaines semaines à Miami Freedom Park, la résidence à long terme de l’équipe près de l’aéroport international de Miami, et visait à ouvrir le site à l’été ou à l’automne 2025, a rapporté le Herald.

Miami prévoit de renforcer la sécurité en transportant les joueurs dans le stade pour les matchs, a déclaré Mas.

