La date de vente du Tecno Phantom V Flip en Inde révélée

Le Tecno Phantom V Flip a fait ses débuts la semaine dernière et sera mis en vente dimanche, l’Inde étant le premier marché à l’obtenir. Dans le cadre de la vente anticipée via Amazon, son prix est de 49 999 INR (600 $/565 €) dans les deux options de couleurs – Iconic Black et Mystic Dawn.

Le Phantom V Flip est le premier smartphone à clapet de Tecno. Il dispose d’un écran LTPO AMOLED pliable FullHD+ de 6,9″ 120 Hz avec un trou central pour la caméra selfie de 32 MP. Il y a un autre écran sur la couverture, qui est circulaire et mesure 1,32″ et est entouré de deux caméras – 64 MP primaire et 13 MP ultra-large.

Sous le capot, le Tecno Phantom V Flip possède le SoC Dimensity 8050 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il exécute HiOS 13.5 basé sur Android 13 et est livré avec la promesse de deux mises à niveau de la version Android et de trois ans de correctifs de sécurité.

Le Tecno Phantom V Flip comprend des haut-parleurs stéréo, un scanner d’empreintes digitales latéral et une batterie de 4 000 mAh avec une charge filaire de 45 W. Vous pouvez lire notre revue du Tecno Phantom V Flip pour en savoir plus.