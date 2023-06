La date de sortie, le casting et plus que nous savons – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Walt Disney Studios Motion Pictures / Avec l’aimable autorisation d’Everett Collection

Avatar 3 sortira le 19 décembre 2025.

sortira le 19 décembre 2025. James Cameron a réalisé le film.

Sam Worthington et Zoe Saldaña jouent dans le film.

Il y a beaucoup de battage médiatique pour Avatar 3, après les deux premiers films totalement dominés au box-office. Mais les fans doivent attendre un moment jusqu’à ce qu’ils obtiennent la prochaine suite du réalisateur James Cameronla franchise de science-fiction. Disney a annoncé le 13 juin que le troisième film avait été reporté à 2025. Aussi décevant soit-il, ce n’est toujours pas aussi long que l’écart de 13 ans entre 2009 Avatar et 2022 Avatar : la voie de l’eau.

Avatar parle de Jake Sully (Sam Worthington), un Marine paraplégique envoyé sur la lune Pandora, où il rencontre les habitants connus sous le nom de Na’vi. Le troisième film devrait présenter un groupe antagoniste des Na’vi, appelé les Ash People. De la date de sortie du film à l’intrigue, voici tout ce que vous devez savoir sur Avatar 3.

Avatar 3 Date de sortie

Avatar 3 devrait arriver dans les salles le 19 décembre 2025. La date de sortie a changé neuf fois. Le film devait sortir le 20 décembre 2024, avant d’être retardé, encore une fois, le 13 juin, au milieu de la grève des écrivains en cours. Le titre supposé du troisième film est Avatar : le porteur de graines.

Avatar 3 Jeter

Avatar 3 présente une distribution d’ensemble dirigée par Sam Worthington et Zoé Saldana. Sam joue l’humain Jake Sully tandis que Zoe joue la femme Na’vi de Jake, Neytiri. Les autres membres de la distribution de retour incluent Sigourney Weaver comme Kiri Sully, Stéphane Lang en tant que colonel Miles Quaritch, Jean Ribisi comme Parker Selfridge, Joël David Moore en tant que Dr Norm Spellman, Livre CCH comme Moat, Kate Winslet comme Ronal, Edie Falco en tant que général Frances Ardmore, Champion de Jack comme Miles « Spider » Socorro, Falaise Curtis comme Tonowari, Dileep Rao en tant que Dr Max Patel, Bretagne Dalton comme Lo’ak, Brendan Cowell en tant que capitaine Mick Scoresby, et Jermaine Clément comme le Dr Ian Garvin.

De nouveaux visages font leur apparition Avatar 3, aussi. Gagnant des Oscars Michelle Yeo rejoint la franchise en tant que Dr Karina Mogue, une scientifique humaine. Game of Thrones alun Oona Chaplin joue Varang, chef du Peuple des Cendres. David Thewlis a été choisi comme personnage Na’vi.

Ce qui sera Avatar 3 Porter sur?

Le réalisateur James Cameron a taquiné le Avatar 3 intrigue dans une interview au journal français 20 minutes. « Le feu sera représenté par le ‘peuple de la cendre.’ Je veux montrer les Na’vi sous un autre angle car, jusqu’à présent, je n’ai montré que leurs bons côtés », a déclaré James dans l’interview. « Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na’vi très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons le contraire. Le célèbre réalisateur a ajouté : « Nous allons également explorer de nouveaux univers tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux. Je peux dire que les dernières parties seront les meilleures. Les autres étaient une introduction, une façon de mettre la table avant de servir le repas.

Producteur Jon Landau taquiné plus sur le rôle des Ash People dans le troisième film à Empire magazine. « Il y a de bons humains et il y a de mauvais humains. C’est la même chose du côté Na’vi », a-t-il expliqué. « Souvent, les gens ne se voient pas comme mauvais. Quelle est la cause fondamentale de leur évolution vers ce que nous percevons comme mauvais ? Peut-être y a-t-il d’autres facteurs dont nous ne sommes pas conscients.

James Cameron a également confirmé que Jake Sully ne racontera pas le troisième film. Avatar 3 sera raconté par le deuxième fils de Jake et Neytiri, Lo’ak. « Lo’ak a vraiment émergé comme un personnage avec lequel les gens sont allés », a déclaré James sur Édith Bowmanle podcast de, Bande son, en janvier 2023. « Alors je pourrais trouver des moyens d’en quelque sorte – maintenant, il est déjà le narrateur – oh, je donne quelque chose ici. Mais ça va », a ajouté James. « Je pense que cela pourrait être intrigant pour les gens de penser à ce qui s’en vient. »

Avatar 3 Tournage

Il a été confirmé que la plupart Avatar 3Le tournage de a été fait pendant la production sur Avatar 2. Dans une interview avec Variété avant la sortie du deuxième film, James Cameron a déclaré que le troisième film encore inachevé était « un peu sombre » et « beaucoup trop long ». Il a poursuivi: «Je n’ai pas encore vraiment transformé mon énergie en un processus de coupe discipliné là-dessus. Mais je sais que j’ai les performances. C’est la chose importante. J’ai fait toute la capture. J’ai fait la plupart des tournages en direct. Je dois encore un peu sur certains des personnages adultes. Nous étions plus préoccupés par le vieillissement des enfants.

Jon Landau a révélé qu’ils avaient abattu « 95% » de Avatar 3dans une interview de décembre 2022 avec Collisionneur. « Nous avons un peu de choses que nous devons encore ramasser », a-t-il partagé.

Avatar Séquelles

Avatar 3 est le point médian de la franchise cinématographique. Avatar 4 et Avatar 5 sortent en salles le 21 décembre 2029 et le 19 décembre 2031, respectivement. La plupart des acteurs, dont Sam Worthington et Zoe Salanda, reviennent pour les deux derniers films. Le premier acte de Avatar 4 a déjà été tourné, selon Jon Landau Collisionneur entretien. Le titre supposé de Avatar 4 est Avatar : le cavalier de Tulkun. Jon Landau a confirmé qu’il y aura un saut dans le temps avant le quatrième film.

Le titre supposé de Avatar 5 est Avatar : la quête d’Eywa. Jon Landau a révélé dans une interview avec io9 que le cinquième Avatar le film mettrait en vedette le personnage de Zoe Saldana, Neytiri, en visite sur Terre. « Dans le film cinq, il y a une section de l’histoire où nous allons sur Terre. Et nous y allons pour ouvrir les yeux des gens, ouvrir les yeux de Neytiri, sur ce qui existe sur Terre », a-t-il révélé.

