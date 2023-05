La date de sortie, le casting et plus à savoir – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix

Ginny & Géorgie a été renouvelé pour les saisons 3 et 4.

L’annonce a été faite le 17 mai.

Une date de sortie pour Ginny & Géorgie la saison 3 n’a pas été révélée.

Ginny & Géorgie est devenu l’un des succès de Netflix, et la saison 2 s’est terminée sur un sacré cliffhanger. Heureusement, nous allons obtenir des réponses sur ce qui se passe après l’arrestation de Georgia parce que Ginny & Géorgie revient pour la saison 3 ! Netflix a fait cette annonce passionnante le 17 mai lors de la présentation Upfronts du service de streaming.

Mais ce n’est pas tout. Le spectacle a également été renouvelé pour une quatrième saison aussi. Pour l’instant, nous allons concentrer notre attention sur toutes les choses GnG saison 3. HollywoodLa Vie a rassemblé toutes les dernières mises à jour pour toutes les pêches.

Ginny & Géorgie Date de sortie de la saison 3

Ginny & Géorgie la saison 3 n’a pas de date de sortie en mai 2023. L’émission n’a pas commencé le tournage de la troisième saison. Compte tenu de la grève des scénaristes en cours, il est difficile de préciser quand la série entrera en production. Une date de sortie de 2024 est la première Ginny & Géorgie la saison 3 tombera, mais ce pourrait être 2025.

Peu importe quand Ginny & Géorgie la saison 3 est sortie, elle va dominer les charts Netflix. La deuxième saison de l’émission a dépassé Mercredi pour la place n ° 1 sur la liste des 10 meilleures chaînes de télévision anglaises de Netflix avec 180,47 millions d’heures de visionnage après ses débuts le 5 janvier. Les numéros d’ouverture de la saison 2 ont battu Émilie à Paris saison 3, L’observateuret Cobra Kaï saison 5, selon Variété.

Ginny & Géorgie Casting de la saison 3

En l’honneur de la nouvelle du renouveau, le Ginny & Géorgie cast a publié une vidéo Instagram spéciale pour ses fans. Les acteurs principaux ont tous participé à la vidéo, ce qui signifie qu’ils reviendront probablement tous pour la saison 3. Cela inclut Brianne Howe comme Georgia Miller, Antonia Gentry comme Ginny Miller, Félix Colvert comme Marcus Baker, Sara Waisglass comme Max Baker, Raymond Anoir comme Jo, Scott Porter en tant que maire Paul, Jennifer Robertson comme Ellen Baker, Katie Douglas comme Abby, et Chelsea Clark comme Nora.

Plus d’actualités sur « Ginny & Georgia »:

Saison 3 et 4 ! Beaucoup de drames, beaucoup de triangles amoureux, je suis prêt pour ça », a taquiné Raymond. Scott a ajouté: « Je me demande comment le maire Paul va se remettre de la fin abrupte de son mariage. » Brianne a plaisanté: « Je me demande si la Géorgie battra ces embêtantes accusations de meurtre cependant … »

Dans les coulisses, Sarah Glinsky sera le showrunner de la saison 3, remplaçant Debra J. Fisher. Ginny & Géorgie la saison 2 était productrice exécutive par Debra et créatrice Sarah Lampert. Après que Netflix a annoncé le double renouvellement, Sarah a publié une photo d’un fond noir avec « 3 & 4 » écrit dessus sur le site officiel Ginny & Géorgie Page Instagram qu’elle gère. « C’est à cause des fans », a-t-elle légendé le message.

Ce qui sera Ginny & Géorgie Saison 3 Be About?

Ginny & Géorgie la saison 2 s’est terminée avec l’arrestation de Georgia lors de sa réception de mariage. Elle a épousé Paul lors d’un mariage de conte de fées, mais elle a été emmenée menottée après avoir été arrêtée pour le meurtre de Tom Fuller. Georgia n’est pas étrangère au meurtre, mais Georgia n’a tué que le comateux Tom, le mari de Cynthia, par pitié.

« Nous allons avoir beaucoup plus de rebondissements dans le succès d’une saison 3. Nous voulons qu’elle ait l’air très sombre, et je pense que nous avons fait un très bon travail », a déclaré le producteur exécutif et scénariste. Debra J. Fisher dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. «Nous voulions vraiment refléter la fin de la saison 1 avec Ginny et Austin s’éloignant sur la moto de Marcus, reflétant de manière cinématographique la toute fin de la saison 2 lorsque Georgia a été emmenée loin d’une voiture de police et qu’Austin la poursuit. C’est magnifique la façon dont ils ont été abattus.

Créateur/EP Sarah Lampert également révélé à PERSONNES que les fans verront la réaction de Cynthia à l’arrestation de Georgia dans la saison 3. « Nous n’avons délibérément pas mis la réaction de Cynthia à l’arrestation de Georgia à l’écran dans la saison 2 parce que je pense que c’est quelque chose que les téléspectateurs voudront vraiment voir. C’est quelque chose que nous devrons attendre et voir pour la saison trois », a-t-elle déclaré.

Au cours de la saison 2, Ginny et Marcus se sont remis ensemble – pour de vrai cette fois. Vers la fin de la saison, le couple se sépare. Marcus a rompu avec Ginny pour se concentrer sur sa dépression, mais ils restent proches. « Aussi gentil qu’il soit avec Ginny, je veux qu’il soit gentil avec lui-même », a déclaré Félix. Tudum sur l’avenir de Ginny et Marcus. Sarah a également taquiné que la saison 3 comportera « de nouveaux obstacles, de nouvelles relations et de nouveaux défis » pour tout le monde.

La saison 2 a été difficile pour la relation entre Ginny et Georgia, en particulier. Ginny a eu du mal à accepter de découvrir que sa mère était une meurtrière. Après une réconciliation émotionnelle, Georgia est arrêtée. Ginny devra encore une fois faire face à sa mère en train de commettre un meurtre encore.

Les fans adorent la relation de Georgia avec le maire Paul, mais une légion de fans pense également que Georgia et Joe sont en fin de partie. Sarah a pesé sur les sentiments actuels de Georgia pour Joe.

«En ce moment, où se trouve Georgia dans sa vie… Georgia aime vraiment Paul, et Paul aime vraiment Georgia. C’est la vie à Wellsbury qu’elle a toujours voulue », a déclaré Sarah HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Quand elle a rencontré Joe, c’était à un moment où elle cherchait quelque chose et y pensait toujours. Il l’a vraiment amenée à Wellsbury. Joe où il est en ce moment… Georgia le mangerait vivant. Nous avons entendu Cynthia dire cela, et c’est vrai à ce moment-là. Mais je dirai, ayant un jeune Joe montré dans ce flashback, que Joe et Georgia se ressemblent plus que les gens ne le pensent, et c’est ce que nous voulions illustrer. Donc, à l’avenir, si les choses changent, elles seront probablement plus adaptées l’une à l’autre que les gens ne le sauraient.

Y aura-t-il un Ginny & Géorgie Saison 4?

Oui, il y aura un Ginny & Géorgie saison 4. Netflix a en fait révélé que la série à succès avait été renouvelée pour deux saisons supplémentaires lors de ses présentations Upfronts, un véritable témoignage du succès de l’émission. Vous n’avez pas à vous soucier des cliffhangers non résolus !

