La date de sortie et le clip teaser de Disney+ de Percy Jackson dévoilés

Ces jours-ci, il semble que Disney + a supprimé plus d’émissions que c’est ajouter. Mais oui, il les ajoute toujours, et l’un des plus gros à venir plus tard cette année est Percy Jackson et les Olympiens. Basé sur la série de livres à succès de Rick Riordan, le spectacle suit un garçon qui découvre qu’il est le fils d’un Dieu.

Si cela vous dit quelque chose, c’est soit parce que A) vous faites partie des centaines de millions de personnes qui ont acheté les livres, soit B) peut-être avez-vous vu l’un des deux films réalisés par Fox sur la base du personnage dans les années 2010. Eh bien maintenant, il obtient la presse complète, l’adaptation de Disney + qui fera ses débuts le 20 décembre. Voici le premier teaser.

Nous vous attendions | Percy Jackson et les Olympiens | Disney+

C’est Walker Scobell dans le rôle principal, que vous connaissez peut-être ou non depuis le Film Netflix, Le projet Adam. Outre ses plus jeunes co-vedettes (Leah Sava Jeffries et Aryan Simhadri), Scobell sera rejoint par un casting impressionnant de stars invitées, dont Lin-Manuel Miranda dans le rôle d’Hermès, Megan Mullally dans le rôle de Mme Dodds, Toby Stephens dans le rôle de Poséidon (le père de Percy), Jason Mantzoukas comme Dionysos, Jay Duplass comme Hadès et feu le grand Lance Reddick comme Zeus, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cela semble être un spectacle qui enthousiasme beaucoup de jeunes fans et hé, c’est génial. J’espère que c’est si bon que le buzz se résume à un point où tout le monde sur Terre parle de Percy Jackson et l’olympiens. Parce que, avouons-le, si ce n’est pas le cas, il pourrait subir le sort d’émissions fantastiques similaires de Disney + comme Willow ou la Mysterious Benedict Society.

Percy Jackson et les Olympiens fait ses débuts le 20 décembre.

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.