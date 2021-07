La date de sortie du thriller malayalam ‘Malik’ de Fahadh Faasil est annoncée, découvrez la nouvelle affiche

Amazon Prime Video a annoncé aujourd’hui que le film en malayalam en direct en streaming « Malik » sera présenté en première mondiale le 15 juillet 2021 sur le service.

Écrit et réalisé par Mahesh Narayanan et produit par Anto Joseph, le drame policier met en vedette le lauréat d’un prix national, Fahadh Faasil en tête, ainsi qu’un casting talentueux comprenant Nimisha Sajayan, Joju George, Vinay Fort, Dileesh Pothan, Jalaja, Salim Kumar, Indrans, Sanal Aman, Dinesh Prabhakar, Divya Prabha et Parvathy Krishna dans des rôles clés.

Le film raconte le parcours de Sulaiman Malik (essayé par Fahadh Faasil), un leader charismatique doté d’un amour et d’une loyauté inconditionnels de la part des membres de sa communauté qui mène une révolution contre les forces autoritaires qui tentent d’empiéter sur la vie de son peuple. Couvrant différentes périodes, Malik est une histoire fascinante d’un passé rempli de crime, de mort et de douleur qui est raconté à Freddy, un jeune criminel, qui a été chargé d’éliminer son oncle Sulaiman, alors qu’il était derrière les barreaux.

Lors de l’annonce de la date de sortie du film, le réalisateur Mahesh Narayan a déclaré : « La sortie de Malik sur un service de streaming populaire comme Amazon Prime Video est une énorme opportunité de présenter notre travail à un public mondial. Malik est une histoire enracinée dans la philosophie indienne avec de multiples nuances dans son caractère ainsi que les émotions qu’ils véhiculent, et j’espère qu’il répondra aux attentes du public. »

Vijay Subramaniam, directeur et responsable du contenu, Amazon Prime Video, Inde, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter une histoire ambitieuse comme Malik à notre public. Les premières mondiales réussies de nos films DTS récemment sortis reflètent l’affinité croissante du client envers le cinéma malayalam à travers Malik étant une solide offre de services directs dans le domaine des drames policiers, nous sommes heureux d’élargir notre sélection de contenu avec des histoires qui nous aident à rétablir notre engagement à offrir des récits exceptionnels et des expériences cinématographiques supérieures à nos téléspectateurs dans le confort et la sécurité de leurs maisons.