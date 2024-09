La date de sortie du Samsung Galaxy Tab S10 est plus tôt que vous ne le pensez

Suite à une pléthore de fuites récentes, Samsung se prépare apparemment à lancer la série Galaxy Tab S10 plus tôt que prévu, la date de sortie approchant à grands pas.

La série Galaxy Tab S10 pourrait bien être une sortie étrange pour Samsung. Des rapports, des fuites et des rumeurs ont déjà fait état d’un duo de tablettes à grand écran dépourvues de modèle de base plus petit, potentiellement alimentées par des puces MediaTek et dotées de designs familiers des trois dernières générations. L’arrivée d’écrans antireflets semble toutefois être un ajout intéressant.

Quelle que soit la proposition de Samsung, il semble que nous en entendrons davantage très bientôt.

Samsung lancerait la série Galaxy Tab S10 le 26 septembre, selon Roland Quandt de WinFuture ditune date de sortie plus tôt que prévu.

Samsung avait précédemment confirmé que ces tablettes seraient lancées avant la fin de 2024, mais des rumeurs avaient annoncé le lancement en octobre. Un lancement fin septembre est logique, car cela donne à l’entreprise un peu de temps avant la période des fêtes et évite également toute bataille avec un événement iPad d’Apple qui aurait lieu pourrait avoir lieu en octobre aussi.

Attendez-vous avec impatience les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra ?

En savoir plus sur Samsung :

Suivez Ben : Twitter/X, Filset Instagram