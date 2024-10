La date de sortie du nouveau MacBook Pro confirmée dans le dernier rapport Apple

Le nouveau Macbook Apple 15 pouces présenté lors de la conférence mondiale des développeurs Apple (Photo de … [+] Justin Sullivan/Getty Images) Getty Images

Le lancement du nouveau MacBook Pro est attendu depuis longtemps en octobre. Il est désormais rapporté que cet événement s’est produit au cours de la dernière semaine du mois, peut-être jusqu’à Halloween, en lien avec ces horribles vacances, avant une sortie commerciale le 1er novembre.

Le lancement de trois modèles majeurs de MacBook Pro (aux côtés des nouvelles versions du Mac Mini et de l’iPad Mini) a été rapporté par le toujours fiable Mark Gurman. Écrivant pour la newsletter Power On, il déclare que les modèles de MacBook Pro comprendront une variante de 14 pouces exécutant le chipset bas de gamme M4 Apple Silicon, et des variantes de 14 pouces et 16 pouces exécutant les chipsets M4 Pro ou M4 Max.

Il manque dans cette liste tout signe d’un MacBook Air axé sur le consommateur ; le MacBook Pro M4 est l’ordinateur portable le moins cher de cette série de mises à jour. Auparavant, le MacBook Pro M4 était un peu un jeu de coquille car il est construit autour des composants internes du MacBook Air, mais en ajoutant un ventilateur pour augmenter la puissance disponible du chipset M4. L’Air devrait être lancé à la fin du premier trimestre 2025 (à peu près au même moment que l’iPhone SE de nouvelle génération).

Les nouveaux modèles d'iPad Pro peuvent être vus lors d'un événement Apple.

L’Apple Silicon M4 a été lancé en mai 2024. Pour la première fois, la nouvelle série M d’Apple a fait ses débuts non pas sur un Mac mais sur un iPad, la septième génération de l’iPad Pro. Les fans de Mac attendront depuis près de six mois un MacBook M4 lorsque les ordinateurs portables arriveront sur les étagères en novembre.

Nul doute qu’Apple s’appuiera fortement sur l’IA générative sur les nouveaux MacBook. Apple Intelligence, au rétroonyme maladroit, était le principal argument de vente lors du lancement de l’iPhone 16, même si Apple n’a pas encore publié le logiciel. Avec l’accent mis par Microsoft sur l’IA générative dans Windows 11, macOS devra implémenter rapidement Apple Intelligence s’il ne veut pas être encore plus à la traîne.

Deux fonctionnalités d’IA générative en cours de test (et susceptibles d’être trouvées dans macOS Sequoia lors de son lancement avec les nouveaux MacBook) sont les outils d’écriture, qui permettent de résumer et de réécrire du texte dans un certain nombre d’applications, et les améliorations Sri, qui permettent un langage plus naturel. demandes à adresser à l’assistant vocal existant.

Compte tenu de l’explosion rapide des outils d’IA générative au cours des douze derniers mois, cela ressemble plus à un avant-goût de l’IA qu’à Apple étant au sommet de son art, prêt à changer le paysage en arrivant tardivement avec une boîte à outils complète.

Pourtant, avec les fonctionnalités d’IA générative retardées sur l’iPhone, arriver tardivement sur le MacBook semble être une marque pour Apple Intelligence.

