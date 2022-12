La date de sortie de la saison 2 de Clarkson’s Farm est enfin confirmée – et elle approche à grands pas

LA date de retour de la deuxième série de Clarkson’s Farm a enfin été annoncée.

Les fans de l’émission Prime Video n’auront pas longtemps à attendre le deuxième volet de la série extrêmement populaire car il reviendra sur le service de streaming le 10 février.

Amazon Premier

La date de retour de la deuxième série de Clarkson’s Farm a enfin été annoncée[/caption]

L’animateur et vedette de l’émission, Jeremy Clarkson, a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram, partageant une photo de lui avec son fidèle acolyte Kaleb Cooper.

L’annonce fait suite à une cascade sur le réseau de médias sociaux hier qui a planté des indices sur la date de lancement de la deuxième série.

Sur son message d’aujourd’hui, Jeremy, 62 ans, a écrit : « Avez-vous déterminé la date de l’annonce ? Plus que 64 jours !

La deuxième série promet de suivre une autre année de vie sur Diddly Squat Farm avec Jeremy tentant de gérer une ferme prospère sans presque aucune connaissance.

Tous les personnages réguliers feront leur retour, y compris l’ouvrier agricole et conducteur de tracteur qui souffre depuis longtemps, Kaleb, le sage Gerald, le conseiller réaliste « Cheerful » Charlie et la patiente partenaire de Jeremy et la commerçante Lisa.

Les aventures agricoles de la saison 2 verront Jeremy se battre avec le conseil local dans sa tentative d’ouvrir un restaurant parallèlement aux hauts et aux bas habituels de la vie à la ferme.

Les fans n’ont pas tardé à exprimer leur enthousiasme avec un tweet : « Normalement, ne vous excitez pas à propos des choses qui sortent, mais pour cela, j’aurai une exception. Télévision géniale.

Un autre a ajouté: “De retour le 10 février 2023, je ne peux déjà pas attendre ça.”

Et un autre a fait référence au choix de coiffure discutable de Kaleb – dont Jeremy s’est moqué dans la dernière série : “Je suis super excité pour la coupe de cheveux de Kaleb !!!”

Prime Video a répondu à la réaction des fans avec des jeux de mots liés à la ferme, notamment “” No pain no grain!” et “Hay là.”

La saison 1 de Clarkson’s Farm a attiré une énorme base de fans lors de l’un des verrouillages de Covid, obtenant une note de cinq étoiles par les téléspectateurs de Prime Video et une note de 9,0 sur IMDB.

La saison 2 de Clarkson’s Farm revient en vidéo Prime le 10 février.