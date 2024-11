La date de sortie de la mise à jour majeure de l’iPhone AI révélée dans un nouveau rapport

Apple Intelligence est la fonctionnalité phare des iPhones (et iPads et Mac) de cette année et les premières fonctionnalités viennent d’arriver dans la version iOS 18.1 – tous les détails ici. Mais bien plus encore est à venir dans iOS 18.2, et un nouveau rapport indique que ce sera dans moins d’un mois.

La grande mise à jour d’Apple Intelligence arrive dans iOS 18.2. © 2024 Bloomberg Finance LP

Apple a déjà annoncé que la mise à jour arriverait en décembre, mais étant donné qu’iOS 18.1 était prévu pour octobre et n’a atterri que le lundi 28 octobre, beaucoup avaient supposé que fin décembre était probable. Maintenant, on nous dit que cela « arrivera probablement au début du mois de décembre, me dit-on. À quelle heure ? La semaine du 2 décembre, sauf retard inattendu », selon Mark Gurman de Bloomberg dans son dernier Bulletin d’information sur la mise sous tension.

Apple aime publier ses mises à jour logicielles le lundi ou le mardi si possible, ce qui indique le lundi 2 décembre ou le mardi 3 décembre comme dates de sortie les plus probables.

Apple iOS 18.2 propose de nombreuses mises à niveau importantes d’Apple Intelligence, notamment l’introduction de Genmoji, où les utilisateurs peuvent créer des emoji originaux à la volée. Il y aura également l’application Image Playground et des améliorations des outils d’écriture. Et pour les utilisateurs d’iPhone 16, il y aura une intelligence visuelle afin qu’en appuyant simplement sur Camera Control, l’iPhone puisse récupérer des informations sur ce qu’il regarde. Oh, et l’intégration ChatGPT arrivera.

Au-delà de cela, ce sera la première fois que des utilisateurs anglophones en dehors des États-Unis auront accès à Apple Intelligence. Il sera disponible si votre iPhone est réglé en anglais pour la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Afrique du Sud, le Canada et le Royaume-Uni.

Il y a donc beaucoup à attendre avec impatience, et une fois iOS 18.2 arrivé, ce sera la dernière mise à jour d’Apple Intelligence depuis environ quatre mois, selon Gurman. Il déclare : « La prochaine mise à jour majeure d’Apple Intelligence interviendra en avril dans le cadre d’iOS 18.4 et inclura des améliorations de Siri. Il devrait permettre à l’assistant numérique d’exploiter les données des personnes et de répondre aux requêtes en fonction des informations affichées sur leurs écrans.

Avril sera également le moment où Apple Intelligence sera accessible aux utilisateurs de l’Union européenne, indique Apple.

Si, comme moi, vous attendez d’utiliser Apple Intelligence dans l’un des pays qui ne l’obtiendront pas avant décembre, une version anticipée ce mois-là sera probablement la bienvenue.

