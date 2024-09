La date de sortie de la mise à jour 1.6 de Stardew Valley sur console et mobile est enfin confirmée

Principaux points à retenir La mise à jour 1.6 de Stardew Valley sera disponible sur consoles et mobiles le 4 novembre, ce qui signifie qu’il ne faudra pas longtemps avant que les joueurs puissent la récupérer.

ConcernedApe a partagé la nouvelle via Twitter et a également pris le temps de répondre à quelques questions, notamment pourquoi la mise à jour est sortie en premier sur PC.

La mise à jour 1.6 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités, d’améliorations et de contenu, ce qui en fait un véritable régal pour les fans du jeu vidéo.







La mise à jour 1.6 de Stardew Valley, accueillie positivement, a enfin une date de sortie pour les consoles et les mobiles, et il ne faudra pas longtemps avant que les joueurs puissent en profiter. En effet, la mise à jour est prévue pour une sortie le 4 novembrequi aura lieu dans seulement 43 jours.

Cette information provient d’Eric « ConcernedApe » Barone sur Twitterqui a partagé la nouvelle dans un message qui a immédiatement suscité une attention positive.

Le concepteur de jeux et musicien a également pris le temps de répondre à quelques questions des fans sur la mise à jour.





Barone partage une partie de son processus de réflexion

Tout d’abord, « presque tout » peut être expérimenté à partir d’une sauvegarde existante, bien que vous soyez plus que bienvenu à recommencer à zéro sur une nouvelle sauvegarde lorsque la mise à jour sera mise en ligne. La Nintendo Switch et la PS5 seront toutes deux faites partie de cette date de mise à jour du 4 novembredonc les fans n’ont pas à s’inquiéter du retard de leur plateforme de choix.





Et quant à la raison pour laquelle les choses ont pris autant de temps après la sortie de la mise à jour sur PC, ConcernedApe a eu une réponse très réfléchie. En réponse à certaines critiques sur l’échelonnement de la sortie afin que chaque plate-forme ait la parité, Barone a déclaré ceci:

J’ai toujours publié le jeu sur PC en premier, car c’est une sorte de « test bêta » pour m’assurer qu’il n’y a pas de bugs critiques (par exemple, qui détruisent les sauvegardes), qui sont beaucoup plus importants sur consoles car ils ne peuvent pas être corrigés aussi rapidement. Cependant, je n’avais jamais prévu que le délai soit aussi long.

Il semble bien que cette décision ait été prise à la légère. Un bug qui perturberait le jeu serait préjudiciable, donc le retard est tout à fait logique, même s’il est long.

Quant à ce que la mise à jour 1.6 apporte exactement, eh bien, c’est beaucoup. La mise à jour, qui a été mise en ligne en mars, a apporté une multitude de contenu et de fonctionnalités aux joueurs, notamment des festivals et des événements supplémentaires, ainsi que de nouveaux dialogues PNJ et des améliorations visuelles à tous les niveaux. Le journal des modifications complet, qui peut être trouvé iciest énorme.





Sachant que les fans ont dû attendre depuis mars pour avoir des nouvelles d’une sortie sur console, 43 jours d’attente supplémentaires ne semblent pas si mal. La patience est certainement payante.