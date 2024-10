La date de sortie de la dernière chanson de Liam Payne reportée, par respect pour la famille

Sam Livresqui a collaboré avec Liam Payne sur le dernier single du chanteur, a décidé de ne pas sortir le morceau… quelques jours après avoir annoncé son intention de le faire.

Le musicien, connu pour produire de la musique pour Jamie Foxx et Wiz Khalifaa posté sur X son nouveau plan concernant le single inédit, intitulé « Do No Wrong »… notant qu’il aimerait que la famille de la défunte star des One Direction prenne la décision quand ou si la chanson verra le jour.

Il a écrit… « Aujourd’hui, je décide de lancer « Do No Wrong » et de laisser ces libertés à tous les membres de la famille. Je veux que tous les bénéfices soient reversés à un organisme de bienfaisance de leur choix (ou comme ils le souhaitent). »





Sam a clairement indiqué que sa décision ne reflétait pas son opinion sur la chanson, partageant que lui et d’autres qui l’ont entendue « adorent tous la chanson ».

Il a poursuivi… « Ce n’est pas encore le moment. Nous pleurons tous encore le décès de Liam et je veux que la famille [mourn] en paix et en prière. Nous attendrons tous. »

Sam avait déjà partagé des liens de pré-sauvegarde pour le single, qu’il prévoyait de sortir vendredi.

À l’époque, il avait déclaré qu’il espérait que cette sortie musicale serait « une bénédiction pour le monde »… affirmant que LP aurait voulu que la chanson soit entendue par le public. Cependant, Sam a semblé regretter son annonce… supprimant plus tard ses messages sur la chanson.

Au cours de son passage dans One Direction, Liam et ses camarades du groupe ont sorti 5 albums en tête des charts… dont « Up All Night », « Take Me Home », « Midnight Memories », « Four » et « Made in the AM ».

En tant qu’artiste solo, Liam a sorti son seul album, « LP1 », en 2019… qui présentait son single « Strip That Down ».

Le dernier projet télévisé de Liam, une série de concours de chant pour Netflix intitulée « Building the Band », est actuellement dans les limbesaussi… avec des sources disant que les producteurs de TMZ étaient « choqués et attristés » par la nouvelle que le chanteur était mort d’une chute depuis le balcon d’un hôtel à Buenos Aires, en Argentine, au début du mois.