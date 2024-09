La date de sortie de GTA 6 serait repoussée à 2026

Le GTA 6 La date de sortie du jeu, actuellement prévue pour 2025 par Rockstar Games, a été reportée en interne à 2026, selon une nouvelle rumeur. La rumeur vient de la base de GTA Liamune source qui a notamment taquiné que le GTA 6 La bande-annonce révélatrice était prévue pour décembre, bien avant que l’information ne soit reprise et rapportée par les médias grand public. En d’autres termes, il y a des raisons de croire qu’il dispose de sources réelles, et donc que cette rumeur est vraie.

La rumeur cite spécifiquement « plusieurs développeurs répartis dans deux studios ». De plus, on prétend qu’en interne, Rockstar Games a besoin d’un peu plus de temps, et donc que le jeu va être retardé de début à mi-2026. Pour l’instant, il est prévu qu’il sorte au troisième ou quatrième trimestre 2025, car c’est la dernière chose que Rockstar Games a officiellement communiquée à propos du jeu. GTA 6 date de sortie. Donc, si cela se produit, ce ne sera pas un retard majeur, mais cela signifierait quand même une autre année civile d’attente pour Grand Theft Auto Ventilateurs.

La dernière chose que mentionne la rumeur est la sortie sur PC, qui aurait lieu 12 à 18 mois après la sortie sur console. Si cela est vrai, cela signifierait que la version PC ne sortira pas avant 2027.

Cela dit, il faut prendre tout ce qui est dit ici avec des pincettes. Pour l’instant, nous n’avons rien d’officiel, juste une rumeur qui n’a pas encore été confirmée par d’autres sources. Cela pourrait cependant changer très rapidement si les informations sont exactes.

Quant à Rockstar Games, il n’a pas commenté cette rumeur de quelque manière que ce soit. Nous ne nous attendons pas à ce que cela change, car il commente rarement les rumeurs si elles sont fausses. Et si c’est vrai, cela ne ferait qu’accélérer l’annonce officielle plutôt que de commenter une rumeur. Nous en sommes cependant aux premières heures de cette rumeur. En d’autres termes, si Rockstar Games doit faire ou dire quelque chose, ce ne sera probablement pas avant plus tard dans la journée, ou encore plus probablement, avant demain, lorsque la semaine commerciale reprendra. En attendant, pour en savoir plus Grand Theft Auto VI couverture – y compris toutes les dernières GTA 6 actualités, toutes les dernières nouveautés GTA 6 rumeurs et fuites, et toutes les dernières nouvelles GTA 6 spéculation – cliquez ici.