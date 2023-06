La date de sortie de Fukrey 3 repoussée à décembre ? Voici ce que nous savons

Fukrey 3 mettra en vedette Richa Chadha, Pulkit Samrat, Varun Sharma et Ali Fazal dans les rôles principaux.

Tous les fans de la série Fukrey attendent avec impatience le troisième opus de la franchise, Fukrey 3. Cependant, il semble maintenant qu’ils devront attendre un peu plus longtemps pour assister au rire dans les salles. Si l’on en croit le dernier rapport concernant le film, la date de sortie de Fukrey 3 a été repoussée plus tard dans l’année. Pour ceux qui ne le savent pas, le projet devait initialement sortir dans les salles de cinéma le 24 novembre, bien que le film devrait maintenant sortir sur les grands écrans le 1er ou le 8 décembre.

Pourquoi Fukrey 3 a-t-il été poussé ?

Selon les sources, les réalisateurs ont verrouillé deux dates potentielles pour le film, bien que le 1er décembre semble être l’option la plus probable. Si vous vous demandez quelle est la raison du retard de la sortie, la décision a été prise de maintenir un écart approprié entre les sorties de Salman Khan vedette Tiger 3 et Dunki dirigé par Shah Rukh Khan. Selon la date de sortie des nouvelles, Furkey 3 sortira désormais trois semaines après Tiger 3 et trois semaines avant Dunki. L’équipe veut s’assurer de fournir suffisamment d’espace pour respirer aux cinéphiles.

À propos de Fukrey 3

Réalisé par le cinéaste Mrigdeep Singh Lamba, Fukrey 3 mettra en vedette Richa Chadha, Pulkit Samrat, Varun Sharma et Ali Fazal dans les rôles principaux. Tous les protagonistes seront vus reprenant leurs rôles du drame original. Le film montrera Pulkit Samrat comme Hunny, Ali Fazal comme Zafar, Manjot Singh comme Lali, Varun Sharma comme Choocha, Richa Chadha comme Bholi Punjaban, Pankaj Tripathi comme Pandit Ji, Vishaka Singh comme Neetu et Priya Anand comme Priya.

De plus, l’acteur Manjot Singh a également été engagé pour jouer un rôle clé dans le film financé par Ritesh Sidhwani, la bannière Excel Entertainment de Farhan Akhtar.

En attendant, si vous pensez qu’Excel Entertainment n’aura pas de sortie le 24 novembre, vous vous trompez. Le prochain de Zoya Akhtar, The Archies, devrait sortir en salles le 24 novembre. Ce film marque les débuts d’acteur de la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, de la fille de feu Sridevi, Khushi Kapoor, et du petit-fils d’Amitabh Bachchan, Agastya Nanda.

Compte tenu de la réponse reçue par les deux premiers versements de la franchise Fukrey, les attentes de Fukrey 3 sont pour le moins exorbitantes.