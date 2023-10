N’achetez pas ces billets pour Dead Pool 3 à l’instant. Avec le la grève des acteurs est toujours en coursil semble que Merc avec la bouche pourrait ne pas atteindre sa date de sortie originale, le 3 mai 2024.

Date limite rapporte que ses sources leur ont dit Dead Pool 3 ne sera pas libéré le 3 mai même si la grève prend fin aujourd’hui. Ce qui ne sera pas le cas. io9 a contacté Disney au sujet du rapport et un porte-parole de la société n’a pas confirmé l’histoire de Deadline, affirmant qu’à ce stade, tout ce qui circule n’est que rumeur ou spéculation. Mais Deadline est assez doué pour spéculer, donc notre propre spéculation est que c’est une décision que Disney envisage, mais elle n’est tout simplement pas encore gravée dans le marbre. Au moins publiquement.

Dans les derniers jours, Dead Pool 3 Le réalisateur Shawn Levy a laissé entendre qu’un retard était une forte possibilité. « Je ne sais même pas si nous avons officiellement [a release date] », a récemment déclaré le réalisateur a dit à The Wrap. «Je sais que nous allions avoir lieu le 3 mai. Certes, la grève des acteurs et la longue pause dans la production ont mis cette date de sortie en danger. Nous avons tourné la moitié du film. J’ai monté la moitié du film. Nous mourons d’envie de retourner au travail et de sortir ce film l’année prochaine.

Ce nouveau rapport, malgré le démenti de Disney, constitue la prochaine étape dans cette réflexion. Et si c’est vrai, une date de sortie privilégiée au début de l’été devient alors disponible. Selon le métier, malgré cela déjà en train d’être reculé il y a plusieurs mois, Captain America : Nouvel Ordre Mondial pourrait avancer de juillet à mai, puisqu’il a terminé le tournage principal. Mais encore une fois, ce ne sont que des spéculations. Jusqu’à ce que Disney rende quelque chose officiel, il reste encore un iota d’espoir.

Il est également important de noter à ce stade que tout cela aurait pu être évité si des studios comme Disney avaient négocié avec SAG-AFTRA un accord équitable et mis fin à la grève. Le studio préfère ne pas sortir Dead Pool 3presque certain d’être un succès d’un milliard de dollars avec l’introduction des personnages X-Men de Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans l’univers cinématographique Marvel, plutôt que de mettre fin à la grève.

